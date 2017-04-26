廖國棟身體不適 柯建銘晚間致電慰問

2017-04-26 23:08

〔記者彭琬馨／台北報導〕國民黨總召廖國棟今天上午在審查前瞻基礎建設條例草案時，因帶頭扛桌子衝撞主席台，情緒過度激動，會後因高血壓至醫院檢查，目前無大礙已返家休養。民進黨團總召柯建銘晚間致電慰問，柯表示，盼藍綠能藉此展開對話、重新建立立法院協商秩序。

據了解，廖國棟原先就有腳傷，因上午在審議會場爆發激烈衝突，廖帶頭扛椅子衝撞主席台，雙腳情況惡化，加上原本就有高血壓，因此前往醫院檢查，抽血後已無大礙返家休養。柯建銘晚間聽聞此事，隨即表示欲前往探視，並致電廖總召，強調立法院應利用這個機會，「大家坐下來好好談一談」，把遊戲規則重新講清楚，往後法案審查才有規則可循。