傅崐萁選北市長？ 北市里長受邀玩花蓮辦見面會

2017-04-26 22:33

〔記者花孟璟／花蓮報導〕外傳傅崐萁要參選台北市長，繼昨天以冷藏快遞寄送花蓮農產品箭竹筍至北市議會拉攏議員，又傳出傅崐萁邀台北市37名里長到花蓮參訪，而花蓮縣府今天下午4點半則在花蓮福容飯店舉辦「花蓮縣政府見面會」，現場的台北市里長還說「傅去台北選，當選機會很大！」

傅崐萁傍晚5點半抵達「見面會」會場，面對記者詢問「和里長會面跟選舉有關」？傅崐萁否認到底，他還說「不會啦，想太多了吧」，傅崐萁說，「有客人來，我們就接待一下」，很正常，而且晚上花蓮市的里長也會來一起吃飯，雙方進行交流；對於北市里長是否縣府邀約，傅並未回答。

承辦的北市富豪旅行社總經理柯中文則強調：「這趟『踩線團』是旅行社行銷國民旅遊，因此旅遊費算是行銷費，由旅行社出錢」。

他說，蔡政府上台後中客不來台灣，交通部還提出「三億元救觀光」補助旅行社，但他的旅行社「一毛都沒拿」，他認為跟政府拿錢不如自己想辦法，因此自費行銷國民旅遊，招待北市里長到花蓮，原本有100多名里長報名，最後37人參加。

他說，為行銷國旅客人到花蓮玩，旅行社跟立榮航空談妥，推出「999元花蓮一日遊」行程，來回搭飛機，行程包括太魯閣、光隆博物館及海洋深層水、阿美麻糬、寶石博物館等行程，午餐則不推團餐餐廳，由旅客自理，「才能帶動地方經濟」。

而「見面會」在縣長抵達前，現場除了播放花蓮旅遊影片，還有花蓮縣政府各處室首長一字排開，向北市里長們一一「介紹花蓮觀光旅遊及各項建設發展」，晚間並有花蓮市、台北市的里長一起吃飯交流。

不過，會場花蓮縣府人員看到記者出現，卻以「這是不公開行程」拒絕媒體採訪，還把記者拉出場外。不過，在見面會開始前，北市大同區延平里長林定邦大方接受採訪，被問道「為什麼會有這趟花蓮行」？林定邦說，因為我們要復興後山經濟啊，且我們回去還會帶人來玩，全台北市有456個里長，首發團共37名里長參加，就是希望促進台灣經濟繁榮」。

對於傅如果到台北選舉，林定邦還大讚：「他是第一名的縣長，我們台北也很需要地方建設，我覺得（傅）很有希望，泛藍若整合成功，他一定當選」、「聽說宋主席也會幫他」！

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