司改會議》楊雲驊要爆籌備會議內容 瞿海源拍桌：散會

司改國是會議今召開第三組會議，籌備會委員、政治大學教授楊雲驊在會議尾聲要爆料籌委會談話會內容，分組召集人瞿海源一怒之下拍桌宣布散會。（圖擷自YouTube）

2017-04-26 22:22

〔記者張文川／台北報導〕司改國是會議今召開第三組會議，籌備會委員、政治大學教授楊雲驊在會議尾聲，發言提及本月17日在府召開籌委會談話會內容，分組召集人瞿海源認為這是不公開內容，出言制止，楊仍堅持要提，瞿海源索性拍桌宣布「散會」，會議軋然而止，現場止不住的尷尬。

今日會議從上午9時開至下午近1點半結束，進行最後一項表決之後，瞿海源剛說完今日會議到此為止、下次繼續，楊雲驊馬上提出臨時動議指出，籌備會本月17日在總統府開了3小時的會議，內容談及死刑存廢等問題；瞿海源此時出言制止楊，指當天籌備會已改為談話會，與總統約定內容不對外公開。

楊雲驊反擊，當天並沒有表決要不要公開，議事規則也沒規定不能公開，懷疑司改的透明公開性，那天的3個鐘頭談了很多議題，包括有司改委員去司法機關去遊說，要司法機關不要再掙扎、抵抗，還有司改委員的倫理問題，有些司改委員在電視上、報紙上亂放話。

瞿海源要楊雲驊不要再說了，當天總統指示、大家約定說好就是閉門會議，「已經請你別再講，你還要講，你什麼意思？楊雲驊解釋說因為很多委員向他反映，那天到底談了什麼？為什麼不能公開？瞿海源仍堅持不應公開，最後乾脆拍桌宣布「散會」，起身關掉自己身前的麥克風。

但楊雲驊持續爆料：「會中瞿委員還說林鈺雄委員態度傲慢」，瞿隔著坐在兩人中間的邱太三，向楊雲驊喊話說：「你老是這樣講，已經約定好不對外公開了，你還要講，還愈講愈多」，影片到此告一段落，會議不歡而散。

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