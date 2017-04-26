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小英不滿前瞻宣傳論述不足? 徐國勇晚間澄清

2017-04-26  21:55

〔記者李欣芳／台北報導〕針對蔡英文總統今天在民進黨中常會指行政院前瞻基礎建設計畫對外論述不足，行政院發言人徐國勇晚間澄清表示，總統沒有責怪政務委員吳宏謀或行政院之意，而是吳宏謀這次在中常會所提報告，是資料更新後的版本，其論述方式，更能清楚說明前瞻基礎計畫水環境建設的內涵，總統希望行政院利用官網及各種多元管道加強宣傳，讓民眾更了解相關內容。

政院晚間發布新聞稿，做以上表示。

徐國勇指出，前瞻基礎建設計畫是去年520以來，新政府積極規劃的政策，歷經長時間的政策討論及研商。吳宏謀曾多次在會議及相關場合報告計畫內容，並非第一次報告。

徐國勇強調，前瞻基礎建設計畫，積極推動綠能、數位、水環境、軌道及城鄉建設，全力打造台灣未來新願景，期盼各界給予支持及鼓勵。

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  • 行政院發言人徐國勇。（資料照，記者黃耀徵攝）

    行政院發言人徐國勇。（資料照，記者黃耀徵攝）

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