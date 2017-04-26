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爬喜馬拉雅山失蹤梁聖岳找到人了 梁父：心情很激動

2017-04-26  20:55

［記者洪美秀／新竹報導］新竹青年梁聖岳與女友劉宸君，1月前往尼泊爾喜馬拉雅山區健行，2月底與家人失去聯絡，梁聖岳的家人曾在3月下旬前往尼泊爾找人卻無功返台，今天晚上梁聖岳的家人接獲通知指已找到梁聖岳，梁的父親說心情很激動，已與外交部聯繫，將透過駐印度代表處趕緊訂機票到尼泊爾，至於梁聖岳有無受傷或平安健康，他都毫無所悉，只希望趕快到尼泊爾。

據了解，梁聖岳和女友劉宸君是今年1月17日出發前往印度和尼泊爾，最後一次是2月27號用臉書和家人有聯繫，且表達會前往喜瑪拉雅山的村落進行健行活動，原預定3月10日進入有網路的通訊範圍，不過，卻因此與家人失聯，梁聖岳的家3月下旬曾請求外交部協助前往尼泊爾找人，因沒有找到梁聖岳、劉宸君又回到台灣，這段時間內心很煎熬。

梁聖岳的家人說，兩人失聯後，很多朋友都透過臉書詢問，但梁聖岳都沒有回覆，臉書狀態完全沒有更新，他們是在晚間被外交部通知已找到梁聖岳，心情很激動，表示會以最快的速度飛往尼泊爾。

梁聖岳的家人說，這一個月幾乎食不下嚥，擔心任何消息，如今獲知孩子找到了，心情很激動，感謝外交部及印度和尼泊爾的協助，將盡快前往尼泊爾跟孩子見面。

據了解，21歲的梁聖岳從高三下學期就休學，曾參與「苗栗大埔事件」、「苑裡反瘋車」以及「華隆罷工」等多項社會運動，也曾在立委選舉時在時代力量立委候選人邱顯智服務處幫忙，與新竹社會運動青年熟悉，平常更熱愛戶外運動，包括騎單車環島及爬山等活動。

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  • 新竹青年梁聖岳跟女友爬喜馬拉雅山失聯53天，梁的家人晚間獲通知已找到孩子，心情激動感恩。（照片取自梁聖岳臉書）

    新竹青年梁聖岳跟女友爬喜馬拉雅山失聯53天，梁的家人晚間獲通知已找到孩子，心情激動感恩。（照片取自梁聖岳臉書）

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