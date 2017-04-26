奇蹟！台青年喜瑪拉雅山區健行生還 女友不幸身亡

2017-04-26 20:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕新竹青年梁聖岳和女友劉宸君，今年1月17日出發前往印度、尼泊爾的喜瑪拉雅山區健行，原訂3月10日聯繫回報情況卻就此失聯，經過53天後傳出消息，據尼泊爾一家旅遊機構Ganesh Himal Tourism Development今天傍晚傳出最新訊息，失蹤的梁聖岳被困在一處懸崖上，奇蹟似的生還，而外交部也已證實此一訊息。

根據尼泊爾當地媒體報導，從兩人3月26日被通報失蹤後，家屬趕往尼泊爾僱用當地人進行搜尋，甚至包直昇機搜索，但都沒有下文。

總算經過50天人已經找到，救難人員發現梁聖岳困在一處懸崖，雖然當地持續不斷下雪，但梁竟然奇蹟似存活50多日；至於劉則摔落Narchet river一處深約200公尺的懸崖，不幸身亡。