尼泊爾失蹤2台灣旅客 外交部證實已尋獲

2017-04-26 20:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕2月下旬赴尼泊爾喜馬拉雅山區健行但失蹤的梁姓與劉姓2名台灣旅客，外交部證實今天已找到人，梁姓男子受困懸崖存活，劉姓女子則因墜落200米懸崖逝世。

台灣梁姓男子與劉姓女子2月赴尼泊爾健行，但和家人失聯、下落不明，眾人都覺得希望渺茫之際的53天後，尼泊爾Ganesh Himal旅遊發展專頁今天更新訊息指出，2個月前在尼泊爾喜馬拉雅山區失蹤的一對台灣情侶，已經被一名當地人、Ganesh himal旅遊發展委員會Dawa Tamang尋獲，並回報給該委會主席Jas Thapa Tamang。

據指出，梁姓男子遭困懸崖並存活下來，但劉姓女子因自200公尺高的懸崖墜落Narchet河，已經逝世。外交部已證實此訊息。