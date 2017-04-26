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黨產會聽證會 婦聯會派李豔秋作證

2017-04-26  21:38

〔記者楊淳卉／台北報導〕政府持續追討黨產！行政院黨產會明（27日）將針對婦聯會召開聽證程序，認定其是否為國民黨附隨組織，引人注目的是，婦聯會除了將派副秘書長汲宇荷親自出席外，還邀前主播李豔秋作為證人出席助陣。

針對婦聯會聽證會，正反方將就「婦聯會財務、人事等是否曾受國民黨實質控制」及「勞軍捐等財源是否屬不當取得財產」兩大爭點展開攻防。

至於婦聯會資產是否命移轉的問題，黨產會預期將來再開第二次聽證會做釐清與認定。

根據黨產會初步調查報告推估，婦聯會在1955年至1989年間，共收取約240億3071萬元勞軍捐。然而，婦聯會早期勞軍捐等財源性質為何？是屬「稅捐」或是人民「樂捐」？將左右婦聯會資產是否是不當取得財產的認定，正反方也對此邀專家學者發表意見。

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  • 行政院黨產會27日將針對婦聯會召開聽證程序。（資料照，記者楊淳卉攝）

    行政院黨產會27日將針對婦聯會召開聽證程序。（資料照，記者楊淳卉攝）

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