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花媽看前瞻 「它不是錢坑、它能刺激內需」

高雄市長陳菊透過臉書表達對前瞻計畫的想法。圖為日前花媽陪小英搭輕軌場景。（翻攝陳菊臉書）

2017-04-26  20:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕對於前瞻計畫引起的諸多議題﹗高雄市長陳菊今透過臉書指出，前瞻每個項目都指向國家競爭力缺口，都是台灣當務之急，它並不會是單向流出的錢坑，相信它能夠刺激內需成長、拉動經濟發展，再回饋為新的財政資源。

陳菊進一步指出，可以理解大家為自己家鄉爭取建設的心情，然而、請不要把前瞻計畫看作是縣市之間的競爭。

陳菊表示，前瞻基礎建設計畫，都是將資源投注在國家整體發展所需面向，例如台灣軌道運輸密度仍不及先進國家、南北城鄉落差巨大，所以有軌道建設的前瞻計畫；數位與綠能建設則是具未來戰略性的產業布局；而水環境建設則關乎國土與人民安全。

她強調，前瞻計畫是基於國家整體發展戰略，進行全面的規劃，受惠範圍是整個國家、所有人民，畢竟台灣的發展在過去漫長期間是失衡偏倚的，如今朝向整體發展平衡方向前進，對大家都是好的。

陳菊呼籲，期待全體國民能給予前瞻基礎建設計畫最充份的支持，讓國家向前跨一大步。

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