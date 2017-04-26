司改會議》檢察體系5項改革 律師、檢察官這麼看...
〔記者黃欣柏、陳慰慈／台北報導〕司改國是會議今針對檢察體系做出機關名稱、人事制度、辦案模式等5項改革決議，吸引不少基層檢察官關注，過去曾任台北地檢署主任檢察官的律師胡原龍建議，因多數決議都涉及檢察官的實務工作狀況，若要真正實行，必須建立在檢察官人力獲得改善的前提之下。
胡原龍認為，地方檢察署不再冠以「法院」名稱一事，過去實務界早已有共識，是合理的決議；至於主任檢察官任命方式從法務部長圈選改為以票選為原則，他建議屆時仍應有票選以外的其他數據、資料相佐，並明訂票選結果所佔的比例，以免票選結果獨大，導致部分檢察官成群結黨。
至於在各審級間建立輪調制度，胡原龍也抱支持態度，但他認為應明確訂出二審檢察官回流一審後的位置，以免出現一審資淺檢察官當主任，指揮原二審檢察官辦案的狀況，實務上或可用廣設襄閱主任檢察官的方式來處理，讓二審檢察官回到一審當襄閱主任檢察官，就可避免問題發生。
今日決議也提到，未來一審重大案件應由主任檢察官具名帶領辦案，重大矚目案件應由整個團隊協同辦案，胡原龍認為不僅可行，甚至應擴大到所有案件都如此處理，不僅可提升辦案效率，也能讓候補或資淺檢察官學習、磨練辦案技巧；但對於一審案件擬採「己案己蒞」、「偵訴合一」制度，他則憂心實務人力不足，偵查檢察官恐難分身處理公訴事宜。
北部一位不具名檢察官，也贊同改由基層票選主任檢察官，認為是「司法屬性的展現」，畢竟人事權不該由上而下，而是由下而上，如此一來，高層長官再也無掌控人事權的權利。
但該名檢察官也憂心，此制度恐造成人緣佳的檢察官較易當選主任檢察官，加上現行制度中主任檢察官偵辦案件量較少，所以大家會擠破頭爭搶主任，他並打趣笑言，如完全採票選，搞不好會有主任檢察官候選人買票，建議應有相關配套制度，如減少主任與基層檢察官工作量的落差，以避免弊端發生。
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