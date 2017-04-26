希望兒童合唱團赴歐比賽缺錢 小英出面幫忙
2017-04-26 19:17
由屏東排灣族小朋友組成的「希望兒童合唱團」，去年在蔡英文總統就職典禮上，以排灣族古調領唱國歌，讓國人為之驚豔，今年7月受邀赴羅馬音樂節演唱，不過，卻欠缺經費。蔡總統知道此事後非常關心，並請相關單位來協助籌措經費。（取自希望兒童合唱團臉書）
〔記者鍾麗華／台北報導〕由屏東排灣族小朋友組成的「希望兒童合唱團」，去年在蔡英文總統就職典禮上，以排灣族古調領唱國歌，讓國人為之驚豔，被譽為史上最好聽的國歌，合唱團受邀參加今年7月赴羅馬音樂節的比賽，不過，卻欠缺經費。總統府發言人林鶴明今天表示，蔡總統知道此事後非常關心，並請相關單位來協助籌措經費。
「希望兒童合唱團」去年在總統就職典禮演唱國歌後，不久即傳出合唱團原應邀赴中國演出的行程被取消，原本合唱團打算以中國巡演的表演費，籌措赴匈牙利參賽的經費，沒想到計畫被中方無預警終止，導致出國費用一度出現缺口。最後蔡英文以個人名義撥出「英派」一書版稅50萬補助旅費，終能讓孩子們如願赴歐參賽，並拿下銀獎為台爭光。
最近又傳出合唱團7月將赴羅馬音樂節比賽，4月底前須繳付的機票140多萬元沒著落。林鶴明表示，蔡總統知道此事後非常關心，並請相關單位來協助籌措經費。其中，文化總會也已向合唱團執行長蔡義芳聯繫，將會協助補足出國相關經費。
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