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前瞻立院初審過關 新北市府：急什麼？

2017-04-26  19:27

〔記者何玉華／新北報導〕立法院今天在混亂中快速通過「前瞻基礎建設特別條例草案」，新北市政府發言人張其強質疑，「究竟急什麼？為什麼非要那麼急？」新北市將照原定計畫，27日提送爭取的計畫內容。

張其強表示，如果說前瞻計畫對各縣市的核定計畫項目，是外界所謂的「先射箭，再畫靶」，今天這樣急躁的程序，如此粗糙的品質，難道連立法過程，也都是「先射箭，再畫靶」，只求法案過了再說；6場公聽會，那麼多專家學者的意見，難道都不需要討論，新北市400萬民眾的權益，難道都不值一提，如果根本沒有討論空間，為什麼要浪費大家的時間，舉行毫無意義的公聽會。

新北市府將照既定計畫，在明（27）天將各局處計畫爭取的項目內容再送中央，全力爭取，也希望所有的新北市籍立法委員，能夠一起為四百萬市民的權益爭取，一起努力。

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  • 立法院今天在混亂中快速通過「前瞻基礎建設特別條例草案」，新北市政府發言人張其強質疑，「究竟急什麼？為什麼非要那麼急？」（記者何玉華攝）

    立法院今天在混亂中快速通過「前瞻基礎建設特別條例草案」，新北市政府發言人張其強質疑，「究竟急什麼？為什麼非要那麼急？」（記者何玉華攝）

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