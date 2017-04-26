前瞻初審大亂 時力批：國、民兩黨都該被譴責
〔即時新聞／綜合報導〕今天立法院為審查《前瞻計處建設特別條例》顯得一片混亂。國民黨扛桌衝撞、潑灑咖啡和水。委員會召委邱議瑩在法條宣讀完後，在一片混亂之中，沒有實質審查條文，便將《前瞻基礎建設特別條例》送出委員會。下午時代力量召開記者，黨團總召徐永明表示這樣混亂的狀況國、民兩黨都該被譴責。國民黨的發言導致抬桌衝撞潑水的衝突，國民黨應負最大的責任。
綜合媒體報導，徐永明表示，讓有意見的黨團沒辦法表達意見，草率的唸完條文，就以「無異議」的方式送出委員會，社會也不能接受，並要求委員會應實質審查條文。徐永明強調，今天草案送出委員會是違法宣告，應該要讓條例真正開始實質審查。
時代力量立委洪慈庸表示，「雖然我認為不需要對國民黨有其他的期待」但國民黨真的需要好好檢討，並呼籲國民黨應理性監督執政黨以及審議法案。立委林昶佐則是指出，國民黨不斷演出相同的戲碼，沒有清楚提出訴求和主張，也還沒進入辯論，就把討論的機會毀掉，把國會應有的監督功能毀掉，甚至讓其他政黨的訴求都沒有辦法表達，導致國會監督的監督功能完全癱瘓。
黃國昌表示，《前瞻基礎建設條例》沒有計畫標準、也沒有審議機制、究責機制。並表示時代力量黨團提出的意見書，包括了過去公聽會以及社會各界，不同的觀點，希望能增加並且強化基礎建設條例中，民主審議的功能與監督究責的機制。
對於國民黨在委員會中大鬧，黃國昌懷疑國、兩黨是否在互相做球。他表示，國民黨以廉價方式，證明自己是無能的在野黨，幫執政黨找到一個好藉口能夠違法硬幹，這樣除了執政黨高興，就連行政部門也很高興，因為這樣民進黨就「完全不需要在委員會面對自己提出來的爛法案」。並表示，如果國民黨沒有論述能力，那發言時間可以都留給時代力量。黃國昌對國民黨說：「你們應該做、不會做、沒有能力做的事情，時代力量幫你們做」
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