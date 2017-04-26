京華城容積爭議 柯P：依法論法

2017-04-26 18:45

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市政府今天舉辦「居住正義論壇」，其中討論具爭議的京華城容積案。威京集團董事長特助林青代表出席指出，京華城基地從工業區轉為商業區時，就捐出了30%土地，依規定可以獲得560％的容積率，且經監察院兩次報告糾正均認定容積率為560％。台北市都發局長林洲民僅回應，基本是同意威京集團所提意見，這是專業問題，但法律有時候跟不上專業。

京華城位於北市八德路上，市府開發案容積率認定為392%，不過威京集團則認為，當年從工業區轉為商業區，捐出30%土地後，依規定應可獲得560％的容積率，雙方各執一詞，更在北市開場簡報時，就有一名男子大聲抗議市府容積認定錯誤，引起現場一陣騷動。

威京集團昨天原訂由主席沈慶京出席，不過因故無法出席，威京集團董事長特助林青說，京華城容積率多少是專業，不是一個民粹，強調市府所認為的392%是回饋後的粗容積率，京華城實際的容積應為560％，該結論經過監察院、內政部及地主認可，不解北市為何還要堅持錯。林洲民回應，專業就是專業，但法律有時候跟不上專業；柯文哲結論僅說依法論法。