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蔡英文喊加強投資 馬英九2013也講過...

2017-04-26  18:14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院聯席委員會今審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，朝野立委爆發激烈肢體衝突，對此，民進黨發言人張志豪轉述，總統兼任民進黨主席的蔡英文於中常會表示，長久以來台灣經濟成長不如預期的原因，主要來自於投資不足、基礎建設不足，還有內需能量不足，所以做一個執政者，有責任為經濟發展添加柴火。政府規劃前瞻基礎建設的推動，是為了加速國家基礎建設的投資和更新。

前總統馬英九總統曾經在2013年接受專訪時指出，公共投資不足，經濟引擎效果就出不來，政府不排除編列特別預算，以支應明年度重大公共建設需求。

張志豪轉述，蔡英文於中常會指出，「國家發展沒有藍綠，建設也沒有黨派」，政府規劃前瞻基礎建設的推動，是為了加速國家基礎建設的投資和更新，因應新階段國家發展的需要跟整體經濟結構的升級與轉型。長久以來台灣經濟成長不如預期的原因，主要來自於投資不足、基礎建設不足，還有內需能量不足，所以做執政者，有責任為經濟發展添加柴火，這一套就是我們正在投資台灣的未來，「不是債留子孫，它是在投資台灣的未來。」

據轉述，蔡英文說，這些計劃的內容，無論是數位、綠能，乃至於水環境、軌道系統跟城鄉建設，都是具有未來性，符合發展的趨勢，或者是台灣當前最需要的基礎建設，更是我們銜接下一階段國家發展的基礎，所以非理性的杯葛會讓台灣整體付出代價。

蔡英文指出，在這個最關鍵的時候，在許多國家已經開始把握機會大力擴充，更新國家基礎建設的同時，我們沒有任何理由把腳步停下，希望朝野立委能夠通力合作，一起來讓這些建設更快的上軌道。

民進黨中常會今天邀請行政院政務委員吳宏謀報告「前瞻基礎建設計畫之水環境」，張志豪轉述，蔡英文指出，前瞻基礎建設計畫中納入水環境建設，投入2500億元的預算，佔整體計畫的三成，充分展現政府願意解決問題的決心。

政大地政系教授徐世榮下午則是在民進黨前抗議，認為前瞻基礎建設計畫內容粗糙貧乏，不僅維持威權時代的計畫行政程序、也繼續獨尊經濟效率，排除其他重要價值。並且不尊重基本人權，浮濫徵收和強制迫遷。建議立法院應該停止審查，將其退回行政院。對此，張志豪回應，任何意見的表達，民進黨都予以尊重。

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  • 民進黨發言人張志豪轉述蔡英文於中常會的裁示。（記者蘇芳禾攝）

    民進黨發言人張志豪轉述蔡英文於中常會的裁示。（記者蘇芳禾攝）

  • 政大地政系教授徐世榮與相關團體下午赴民進黨中央黨部抗議前瞻基礎建設計畫。（記者蘇芳禾攝）

    政大地政系教授徐世榮與相關團體下午赴民進黨中央黨部抗議前瞻基礎建設計畫。（記者蘇芳禾攝）

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