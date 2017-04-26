蔡英文喊加強投資 馬英九2013也講過...

2017-04-26 18:14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院聯席委員會今審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，朝野立委爆發激烈肢體衝突，對此，民進黨發言人張志豪轉述，總統兼任民進黨主席的蔡英文於中常會表示，長久以來台灣經濟成長不如預期的原因，主要來自於投資不足、基礎建設不足，還有內需能量不足，所以做一個執政者，有責任為經濟發展添加柴火。政府規劃前瞻基礎建設的推動，是為了加速國家基礎建設的投資和更新。

前總統馬英九總統曾經在2013年接受專訪時指出，公共投資不足，經濟引擎效果就出不來，政府不排除編列特別預算，以支應明年度重大公共建設需求。

張志豪轉述，蔡英文於中常會指出，「國家發展沒有藍綠，建設也沒有黨派」，政府規劃前瞻基礎建設的推動，是為了加速國家基礎建設的投資和更新，因應新階段國家發展的需要跟整體經濟結構的升級與轉型。長久以來台灣經濟成長不如預期的原因，主要來自於投資不足、基礎建設不足，還有內需能量不足，所以做執政者，有責任為經濟發展添加柴火，這一套就是我們正在投資台灣的未來，「不是債留子孫，它是在投資台灣的未來。」

據轉述，蔡英文說，這些計劃的內容，無論是數位、綠能，乃至於水環境、軌道系統跟城鄉建設，都是具有未來性，符合發展的趨勢，或者是台灣當前最需要的基礎建設，更是我們銜接下一階段國家發展的基礎，所以非理性的杯葛會讓台灣整體付出代價。

蔡英文指出，在這個最關鍵的時候，在許多國家已經開始把握機會大力擴充，更新國家基礎建設的同時，我們沒有任何理由把腳步停下，希望朝野立委能夠通力合作，一起來讓這些建設更快的上軌道。

民進黨中常會今天邀請行政院政務委員吳宏謀報告「前瞻基礎建設計畫之水環境」，張志豪轉述，蔡英文指出，前瞻基礎建設計畫中納入水環境建設，投入2500億元的預算，佔整體計畫的三成，充分展現政府願意解決問題的決心。

政大地政系教授徐世榮下午則是在民進黨前抗議，認為前瞻基礎建設計畫內容粗糙貧乏，不僅維持威權時代的計畫行政程序、也繼續獨尊經濟效率，排除其他重要價值。並且不尊重基本人權，浮濫徵收和強制迫遷。建議立法院應該停止審查，將其退回行政院。對此，張志豪回應，任何意見的表達，民進黨都予以尊重。