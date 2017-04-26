李來希要求蔡英文接見 府方回應了

2017-04-26 17:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於年改相關法案，全國公務人員協會理事長李來希今天表示，「希望總統接見我們，重新檢討法案。」對此，總統府發言人林鶴明表示，年改相關法案已在立法院審查程序，希望按照這個程序繼續推動，至於不同團體的意見表達，各政府機關都有人民陳情請願相關制度，可以按照相關規定辦理。

林鶴明表示，從年初的國是會議以及相關會議，已有相當廣泛、多元的社會各界意見討論，行政院與考試院也提出相關版本，現在終於走到立法院審查階段，而在野黨提出增加2場公聽會，目前也在進行當中。相信立法院做為最高民意殿堂，也會有相關討論，而審查程序按照進度，由國會推動。

林鶴明強調，蔡總統做為國家領導人，對於年金改革重要議題，也出面召開國是會議，在國是會議上已有各界代表做廣泛討論，也形成相當共識，這是完整的程序，尊重過去程序累積以及各界意見。至於不同的人有不同的意見，府方表示尊重。