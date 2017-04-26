爭取資源 中市府資訊中心將升格「數位治理局」

2017-04-26 17:19

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市府發展智慧城市，規劃不增加編制員額下，將資訊中心升格為「數位治理局」。研考會今日表示，盼藉此引更多專業專職人才加入，擬定發展策略來爭取前瞻基礎建設中的「數位建設」，提升台中數位服務與開放政府的服務品質。

研考會指出，目前的資訊中心是設於研考會下的2級機關，除原有業務外，陸續接辦「市民卡」整合服務、智慧應變暨交控中心、2018花博智慧應用、2019東亞青運資通服務、全市府資安作業等大型專案，人力相當窘迫。

但運作方式受限於層級與人力，對於各資訊計畫整體執行概況掌控度不足，各局處內部與局處之間的資訊若未順利整合，可能常會有重複開發或資訊資源無法共享的情形，2級機關的編制也較難以吸引專職人才。

研考會主委柳嘉峰說，規劃在編制員額相同，僅增加人事費用約400萬元的情況下，吸引更多專業專職人才加入改制後的「數位治理局」，擬定智慧城市發展策略，強化爭取中央前瞻基礎建設中的「數位建設」項目預算的能量。

研考會表示，數位治理局將可讓市民享有更多、更快的資訊服務，藉雲端運算、大數據分析，數位匯流與跨域數位整合，提升市府資訊政策及策略規劃能力，能有效整合行政資源運用，落實開放政府，帶動城市競爭力。