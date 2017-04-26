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到書屋送蔥芹 馬英九願小朋友聰明、勤勞

馬英九送蔥及芹菜給都蘭書屋小朋友。（記者黃明堂攝）

2017-04-26  17:26

［記者黃明堂／台東報導］前總統馬英九今天早上向愛心菜販陳樹菊買了一批菜，包括親挑的芹菜及青蔥，下午到東河鄉都蘭書屋，送給小朋友們，要他們勤勞及聰明。

馬英九下午由台東縣長夫人陳怜燕陪同，到都蘭書屋關心小朋友學習狀況，書屋負責人潘曉珍感謝馬前總統第二度來到書屋，以及一直對於書屋的關心，還帶來大批的生鮮蔬菜給孩子們加菜。

馬英九除了逐一跟頭目及族人握手外，並問候孩子們學習近況，他說「你們好像都變高、變聰明了」，小朋友們也高興的表演準備多時的街舞、歌曲及非洲鼓，馬英九及陳怜燕跟著打拍子鼓勵。

馬英九表示，都蘭書屋為弱勢學童提供課後照顧及課業輔導等服務，「這是一個非常崇高且有意義的工作」，希望孩子們用功唸書，發揮自已特殊專長及潛能。在結束都蘭書屋的行程後，馬英九從書屋騎單車回到台東市，沿線欣賞東海岸風光。

都蘭書屋小朋友回贈畫作給馬英九。（記者黃明堂攝）

馬英九（黃衣）從都蘭騎自行車到台東市。（記者黃明堂攝）

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