到書屋送蔥芹 馬英九願小朋友聰明、勤勞
2017-04-26 17:26
馬英九送蔥及芹菜給都蘭書屋小朋友。（記者黃明堂攝）
［記者黃明堂／台東報導］前總統馬英九今天早上向愛心菜販陳樹菊買了一批菜，包括親挑的芹菜及青蔥，下午到東河鄉都蘭書屋，送給小朋友們，要他們勤勞及聰明。
馬英九下午由台東縣長夫人陳怜燕陪同，到都蘭書屋關心小朋友學習狀況，書屋負責人潘曉珍感謝馬前總統第二度來到書屋，以及一直對於書屋的關心，還帶來大批的生鮮蔬菜給孩子們加菜。
馬英九除了逐一跟頭目及族人握手外，並問候孩子們學習近況，他說「你們好像都變高、變聰明了」，小朋友們也高興的表演準備多時的街舞、歌曲及非洲鼓，馬英九及陳怜燕跟著打拍子鼓勵。
馬英九表示，都蘭書屋為弱勢學童提供課後照顧及課業輔導等服務，「這是一個非常崇高且有意義的工作」，希望孩子們用功唸書，發揮自已特殊專長及潛能。在結束都蘭書屋的行程後，馬英九從書屋騎單車回到台東市，沿線欣賞東海岸風光。
都蘭書屋小朋友回贈畫作給馬英九。（記者黃明堂攝）
馬英九（黃衣）從都蘭騎自行車到台東市。（記者黃明堂攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 徐巧芯認愛「台北陳致中」 周刊爆：疑同居
- 林飛帆也傳喜訊！ 婚宴將開30多桌
- 中科副院長：首架高教機將於108年9月亮相
- 參選黨主席 郝龍斌：國民黨要強才能制衡民進黨
- 黃國昌轟永豐金違法 要求金管會徹查
網友回應
熱門新聞
- 週刊爆料：劉錚私會主播進女廁 兩人在裡面待20分鐘...
- 昔日衝鋒槍掃射天安門 中國前上將監獄用筷子刺頸亡
- 統促黨反年改 今到立院前聲援
- 谷阿莫勝訴機率低？ 蔡依林律師分析案子...
- 美女警攜槍過境案獲不起訴 槍彈被聲請宣告沒收
- NBA》魏少遭淘汰 但恐怖數據成為歷史第一人
- 63歲劉德凱拒再婚 只想找「老伴」
- 今年報稅部分地區免等！先上網領號碼牌輪到再出門
- 浩鼎告壹傳媒報導不實一審敗訴 律師團：將上訴
- MLB》陳偉殷換老闆 基特團隊391億買下馬林魚
- MLB》拚了！ 替補老將飛越捕手搏命搶分（影音）
- 駁斥「借腹產子」傳聞 黃曉明首度曝光Baby孕肚照！
- 《鬼怪》超威！VOD賺4億 打敗《太陽》《請回答》創紀錄
- 4/26重要財經新聞一覽
- 鋒面、東北季風影響 北北基等8縣市大雨特報
- 從暴摔手套到沉穩 HU式驚人蛻變
- 被告又輸馬英九！ 周玉蔻化身「白雪公主」這樣回...
- 拐拐勾新歡IG洩密？「他」甜蜜相隨趴趴遊
- 國際反避稅 75％企業表態不再積極規劃避稅
- 出庭罵檢察官「垃圾」還持椅要攻擊 重聽男咆嘯公堂被判刑
- 女歌手職業超跳tone 開店還兼任驗光師
- 04/26 各報重點新聞一覽
- 羽球》不讓球后戴資穎專美於前 周天成首輪也開張
- 美公民遭陸以間諜罪判刑 將驅逐出境
- 金融業加薪幅度 銀行業平均3％、證券業最高15％
- 凱旋國中戲劇社創社2年 連拿2次全國特優
- 美聯航強拖醫生下機濺血 航警新爆：他自己撞的…
- 男星脖子纏繩抗議 差點被勒死
- 台股開盤上漲18.81點 報9860.52點
- 男星遭栽贓誣陷損失億元 嘆傷害烙印一輩子
- 疑喝水嗆到 新北3歲男童送醫急救
- 成宮寬貴神隱5個月 傳秘密返日參加派對
- 乞討耍賴不聽勸阻 青年判罰千元
- 一個遊戲鬧翻！孟耿如揭對戲周湯豪「冷戰 」
- 騎到死巷被甕中捉鱉 偷車賊：怨不得人
- 證券行情表、證券表格
- 嗆聲謝霆鋒牽狗來拉屎 娛評家承諾「現拉現吃」
- 高雄四區 將設日照中心
- 補貼外勞生子 勞動部估今年花551萬
- 2字頭來了！新台幣早盤最高29.988元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：到書屋送蔥芹 馬英九願小朋友聰明、勤勞
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分