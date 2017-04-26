柯P累了嗎？ 公安會報頻換姿勢打瞌睡

台北市長柯文哲下午參加公安會報時，疑似操勞過度，忍不住打瞌睡。（記者黃建豪攝）

2017-04-26 17:03

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府今天下午舉行公安督導會報，由台北市長柯文哲主持會議，但柯文哲疑似太過操勞，在各局處報告時，忍不住頻打瞌睡，將近30分鐘的過程中，不斷改變姿勢，一開始還用雙手撐住前額，後來垂頭閉眼，再來乾脆趴在桌上小憩。

下午3時半開始舉行的公安會報，先表揚協助推廣火災警報器的各行政區長及里長，這時柯文哲臉上仍掛有笑顏，頒獎也和里長握手致意，頒獎後輪到消防局、建築管理工程處等單位報告公安事項，但半小時的業務報告過程中，柯文哲鮮少發問，大多只在一個局處完成報告後，說：「好，繼續」，且聲音沙啞，甚至在官員報告時默默地打起瞌睡。

柯文哲打瞌睡時動作多變，先推起眼鏡手扶臉頰，之後雙手撐住前額、歪頭、趴桌、垂頭閉眼輪流變換，即使中間強打精神，仍忍不住抓住機會就閉眼休養，約半小時的業務報告內容結束後，柯文哲才開始對公安狀況提出意見。

台北市長行程繁忙，從今天一早8時50分起，柯文哲就前往中山區晶華酒店參加居住正義論壇，參與討論高度專業性的都市發展與容積政策，一直到中午結束後；趕回信義區世貿中心幫新竹市長林智堅推廣伴手禮；下午2時半回到市政府開內部會議，午餐也是在會議中簡單解決，會議結束後接見馬來西亞雪蘭莪州代表團；下午3時半就參加公安會報，完全沒有休息時間。