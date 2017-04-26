議員自願被官員用英語罵5分鐘 官員臉色凝重…

2017-04-26 17:22

〔記者蔡文居／台南報導〕針對台南市教育局研擬今年的國小教師甄試草案，將加重音樂、美術、體育等專業老師的英語教學分數。今天多名議員在議會質詢時，質疑此舉無疑是排除英文不理想的專業老師考試機會，極不公平。市議員蔡育輝並當場抽測官員以英語介紹府城，結果被抽到的官員臉色凝重，包括教育局長陳修平等人均未用英語來表達。

市議員洪玉鳳更自願被官員用英文罵她，以此凸顯專業老師加重英語教學分數的不合理。洪玉鳳說，「請在場官員以洪玉鳳議員很囉嗦為題，用英語罵她5分鐘。」被要求教育局的官員則只能尷尬微笑以對。

蔡育輝今天特別準備「用英語介紹國父與八田與一」「用英語介紹府城古都旅遊景點」等主題，當場抽測教育局官員英語能力，以5分鐘來介紹，教育局人事主任被抽到，當場搖頭。第2位抽中教育局長陳修平，陳則臉色凝重，也未以英語來回答，而副局長也無法用英語表達。教育局主秘蔣銘娟被問到，她則說，「大學畢業已久」。

蔡育輝質疑說，教育局的官員都不會說英語，卻如此高標要求專業的體育等專才英語能力，這樣能為台南市網羅到體育等專才嗎？

另外，王家貞、林美燕及曾培雅等議員也認為，教育局何苦要這麼做，專業才應是考試的主題，事實上不會英語也不影響專業，要求專業人才說英語是不是刁難？批評以此作為考試項目真的荒謬。

教育局長陳修平解釋說，英文教學僅是外加，還是以專業考試為重。甄試第一階段全看專業表現，而是在專業能力之後加強語文。英語只是加分項目，試教沒採用英語，也不會減少其分數。這是希望學校的老師有英文能力的老師增加，提升學生校園的英文學習機會。