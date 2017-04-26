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中市BRT錯誤政策？ 朝野議員看法不同

2017-04-26  16:37

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會今日召開「作廢BRT專案調查小組」第一次會議，綠營議員何文海、謝明源、張芬郁批評BRT是錯誤政策，所幸林佳龍市長急喊煞車，才結束BRT災難；藍營議員李中則說，監院調查糾正BRT案，前後任市府的政策都被批評。

台灣大道上的BRT藍線問題叢生，市長林佳龍上任後積極改革，並轉型為優化公車系統提升服務效率。市議員黃馨慧有鑒於議員多次質詢作廢BRT案，卻仍有諸多疑慮未明，建議議會組成專案調查小組，釐清市府作廢BRT案的各項疑義，小組今日召開第一次會議。

何文海說，縣市合併之初，胡市府提出台中火車站至靜宜大學BRT藍線，編列20億預算，但山城朝野議員齊聲反對，市府妥協改弦易轍，「六線齊發」路網擴及全市各行政區，預算暴增至3百多億，BRT災難於焉展開，根本是錯誤決策，所幸老天有眼，林佳龍喊煞車。謝明源也認為BRT是錯誤決策。

張芬郁指出，BRT上路時，還是市民的她沒有發言權，只能默默接受倉促成軍的BRT。BRT沒有考量台灣大道交通特性，公車進慢車道與汽機車爭道，造成車禍頻繁，但認為BRT順暢方便的人卻無法感受台灣大道塞車的痛苦，這種草率決策本來就該廢止。

不過李中獨排眾議表示，監院調查糾正BRT案，新舊市府團隊都「中槍」。調查報告指出，前朝倉促讓BRT上路，未妥適考量台灣大道交通特性，影響台灣大道整體交通服務水準；新市府該驗收不驗收，任意拆除相關設施，而且不讓市有雙節巴士行駛，致車輛長期閒置等。

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  • BRT藍線轉型為優化公車系統，市府32輛雙節巴士全數委外經營。（記者黃鐘山攝）

    BRT藍線轉型為優化公車系統，市府32輛雙節巴士全數委外經營。（記者黃鐘山攝）

  • BRT藍線轉型，廢除BRT的責任歸屬，朝野議員看法大不同。（記者黃鐘山攝）

    BRT藍線轉型，廢除BRT的責任歸屬，朝野議員看法大不同。（記者黃鐘山攝）

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