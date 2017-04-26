林智堅盼立院速過前瞻條例 到政院爭補助

2017-04-26 16:36

〔記者李欣芳／台北報導〕新竹市長林智堅今天下午北上到行政院，爭取竹市所提重要建設納入行政院前瞻基礎建設計劃，對於立法院今天審查政院所提「前瞻基礎建設條例」引發朝野衝突，林智堅受訪時強調，新竹市的未來與前瞻基礎建設息息相關，盼「前瞻基礎建設條例」趕快立法通過，讓新竹市盡快啟動建設，讓城市可以改變。

新竹市政府這次向中央爭取五項重要建設納入前瞻基礎建設計劃，包括新竹環線輕軌200億元、新竹大車站50億元、新竹棒球場8億元、漁人碼頭5億元、國際展覽中心15億元，計278億元經費。

林智堅表示，行政院已同意將新竹環線輕軌與新竹大車站納入前瞻基礎建設，另外3項正向政院積極爭取。

被詢及新竹市為何選擇蓋輕軌捷運？林智堅說，這是考量新竹輕軌環線成本低，符合竹市的發展，因此盼興建一條安全、舒適的輕軌捷運。

林智堅直言，新竹市政府的預算規模太小，「我們想做事，但沒有錢」，他曾做過民調發現，新竹市民的痛苦指數，道路不平整占第1位，交通擁擠是第2名，因此，竹市府積極向行政院爭取前瞻基礎建設，新竹環線輕軌就是要提供給家長一個安心的交通運輸工具，降低子女上下學時的危險。

至於新竹大車站計劃，他說，盼興建一個跨站平台，讓百年車站風華再現，並解決週遭步行的問題。