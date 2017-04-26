| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
戴奧辛蛋疑似找出來源 食藥署晚間7點說明 鋒面、東北季風影響 北北基等8縣市大雨特報 斗六300坪倉庫發生大火 消防搶救中
 首頁 > 政治

林智堅盼立院速過前瞻條例 到政院爭補助

2017-04-26  16:36

〔記者李欣芳／台北報導〕新竹市長林智堅今天下午北上到行政院，爭取竹市所提重要建設納入行政院前瞻基礎建設計劃，對於立法院今天審查政院所提「前瞻基礎建設條例」引發朝野衝突，林智堅受訪時強調，新竹市的未來與前瞻基礎建設息息相關，盼「前瞻基礎建設條例」趕快立法通過，讓新竹市盡快啟動建設，讓城市可以改變。

新竹市政府這次向中央爭取五項重要建設納入前瞻基礎建設計劃，包括新竹環線輕軌200億元、新竹大車站50億元、新竹棒球場8億元、漁人碼頭5億元、國際展覽中心15億元，計278億元經費。

林智堅表示，行政院已同意將新竹環線輕軌與新竹大車站納入前瞻基礎建設，另外3項正向政院積極爭取。

被詢及新竹市為何選擇蓋輕軌捷運？林智堅說，這是考量新竹輕軌環線成本低，符合竹市的發展，因此盼興建一條安全、舒適的輕軌捷運。

林智堅直言，新竹市政府的預算規模太小，「我們想做事，但沒有錢」，他曾做過民調發現，新竹市民的痛苦指數，道路不平整占第1位，交通擁擠是第2名，因此，竹市府積極向行政院爭取前瞻基礎建設，新竹環線輕軌就是要提供給家長一個安心的交通運輸工具，降低子女上下學時的危險。

至於新竹大車站計劃，他說，盼興建一個跨站平台，讓百年車站風華再現，並解決週遭步行的問題。

廣告
  • 新竹市長林智堅積極向行政院爭取前瞻基礎建設計劃，圖為林智堅向媒體說明新竹環線輕軌計劃。（記者李欣芳攝）

    新竹市長林智堅積極向行政院爭取前瞻基礎建設計劃，圖為林智堅向媒體說明新竹環線輕軌計劃。（記者李欣芳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻基礎建設特別條例草案 前瞻計畫 林智堅 立法院
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
德式✧高麗菜里肌卷
香氣四溢✧咖哩烤蝦
客家甜點✧九層糕
高麗菜如何保鮮？
轉寄

標題：林智堅盼立院速過前瞻條例 到政院爭補助


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月26日‧星期三‧丁酉年四月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.