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終審法官改總統任命 府方：事前未徵詢

2017-04-26  16:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕全國司改國是會議第二組日前做出重要決議，最高法院及最高行政法院法官未來將精簡為14人、7人，且由總統圈選後任命，外界憂心政治力介入司法，影響審判獨立。總統府發言人林鶴明今天表示，終審法官制度的討論，事前沒有徵詢府方意見，但蔡英文總統認為，相關討論涉及總統的職權與權限，應該審慎處理討論。

林鶴明說，蔡總統支持審判獨立，這樣的決心與立場是毋庸置疑的，目前司改國是會議正由各分組委員針對各分組議題進行討論，議題的選定來自社會各界與委員提案，我們尊重也認為應該留給各分組委員討論空間，才能使意見充分的表達。

林鶴明表示，對於終審法官制度討論，事前沒有徵詢府方相關意見，但總統認為，相關的討論如涉及總統的職權與權限，應審慎處理討論；而接下來國是會議相關的討論，對於現行制度興革建議，或是未來制度是否改變，相信在總結會議中，各界與委員也會審慎評估，進一步討論。

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  • 總統府發言人林鶴明表示，終審法官制度的討論，事前沒有徵詢府方意見。（資料照，方賓照攝）

    總統府發言人林鶴明表示，終審法官制度的討論，事前沒有徵詢府方意見。（資料照，方賓照攝）

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