吳敦義民調領先 韓國瑜嗆：若民調準 川普不會當選

針對吳敦義民調領先，韓國瑜今天表示，若民調會準，川普就不會當選了。（記者林欣漢攝）

2017-04-26 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選戰民調，目前前副總統吳敦義民調最高，前北農總經理、候選人韓國瑜今天（26日）對此表示，「若民調會準，川普就不會當選！」

韓國瑜今天出席國民黨基隆黨部婦女母親節活動，他被媒體問到吳敦義民調最高，直說民調會準，川普就不會當選。他也強調自己是選真的。

韓國瑜表示，現在國民黨千瘡百孔，很難一個個解決，並說自己沒有包袱、不怕死，國民黨太客氣，導致輸掉江山，但選給他國民黨會很不一樣。他還表示，自己頭型是所有候選人裡最像蔣公的。

至於吳敦義今天則再次強調，「我已經準備好了」，強調當選後要重建國民黨，帶領國民黨打贏2018、2020的選戰。