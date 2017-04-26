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黨產被凍結 國民黨中山獎學金6月恐斷炊

2017-04-26  16:48

〔記者施曉光／台北報導〕因黨產遭清算凍結，國民黨就連人事經費支出都已面臨難以為繼的窘況，過去數十年來都有發放的「中山獎學金」，如今也已「斷奶」，讓許多靠「中山獎學金」在國外留學的學生苦不堪言，有中常委在今日中常會上要求續發，但行管會主委邱大展只能以「力有未逮」四字回應，並透露國民黨6月可能面臨斷炊。

不過，邱大展的說法讓中常委謝龍介無法接受，謝龍介說，「黨再怎麼苦，也不要苦年輕人」，行管會應該「擠一下」，尤其目前6位黨主席候選人都口口聲聲說要培植青年人，如果連「中山獎學金」都中斷，往後影響會很大，他還說，黨中央都能成立一個「孫文學校」來批馬英九，更何況還有好幾個基金會，為何發不出獎學金？

邱大展表示，由於資金被凍結，要續發真的有困難，因此去年就已通知學生，無法繼續發下去，他並強調，做出這個決定很痛苦，但經費真的「力有未逮」，而且國民黨搞不好連6月份的薪水都沒得發，面臨斷炊。

聽到謝龍介諷刺「孫文學校」，負責相關業務的國發院長林忠山起身澄清，「孫文學校」成立至今未曾動用過黨部一毛錢，他並提醒謝龍介，如果認為「孫文學校」興辦的方式有問題，大家可以討論，但不要這樣的方式說話。

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  • 國民黨中山獎學金傳出6月可能斷炊，中常委謝龍介在中常會上要求行管會想辦法「擠一下」。（資料照，記者王俊忠攝）

    國民黨中山獎學金傳出6月可能斷炊，中常委謝龍介在中常會上要求行管會想辦法「擠一下」。（資料照，記者王俊忠攝）

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