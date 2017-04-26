鄭文燦負傷烤鯛魚燒 透露有人要送他鱸鰻進補

2017-04-26 15:54

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市長鄭文燦日前遭反年改抗爭群眾推撞，造成左側第7、8根肋骨骨折，目前仍依賴護具固定，但他仍維持公務行程，昨天為了推廣職棒桃猿隊的「應援店」，出席慶賀桃園區浪花鯛魚燒開幕時，當場製作起鯛魚燒。他表示，很多熱心的鄉親關心他的傷勢，連日來紛紛送來包括狗皮膏藥、中藥漢方等「至少有20幾種」，還有市民抓到鱸鰻，也傳訊息表示要送給他補。

鄭文燦今天中午出席ATT筷食尚浪花鯛魚燒開幕，與市議會議長邱奕勝雙雙站在烤爐前親身製作鯛魚燒。對於外界關心傷勢恢復的情況如何，鄭文燦說，他一直服用消炎止痛藥，有效降低疼痛感，傷勢也逐漸好轉，很感謝鄉親們的關心與打氣。

對於許多市民親自送來藥品，包括狗皮膏藥、中藥漢方等，甚至有人抓到1尾鱸鰻，傳訊息說要給送他「補一下」，鄭文燦說，他僅服用醫師開的藥，其他的也不敢亂用，很感謝熱心民眾的關心與好意。