請「吃飯 」 ?國黨黨魁候選人代理人中常會爭論

2017-04-26 16:36

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今天再度上演黨魁候選人的代理人戰爭戲碼，挺洪派中常委呂謦煒質疑「某陣營」本月中旬在台中市舉辦黨代表聯誼活動疑有請客吃飯情形，要求加以調查，隨即引來多位挺吳派中常委起身圍勦，多位挺吳派主動聲明，呂謦煒影射的活動是他們自費辦理的團結誓師活動，痛批呂隨便亂講話。

呂謦煒則反擊，當天活動場地是在餐聽，究竟有沒有吃飯，應該要查清楚一下，他並質疑，既然是「團結誓師」，怎麼沒邀請他？是否有邀其他五位候選人，才是真正的團結？

挺吳派中常委游家富當場反嗆，當天該場活動他是「地主」，對於一些「說五四三」、「沒人緣的」，他都不會邀請，並強調場地費用1萬8000元，希望呂不要亂戴帽子。

挺吳派中常委黃志雄則說，呂謦煒的抹黑說詞完全不負責任，難道不知道當天與會的是那位候選人？他要求呂把時間、地點明確說出來，送交有關單位判斷，不該隨便亂講、亂指控。

另一位挺吳派常委姚江臨則指出，呂謦煒所指的活動是一場團結誓師大會，於4月16日下午3點半在台中市舉行，在座有20多位中常委及黨代表，當天吳敦義也有到場，但沒有人吃飯，而且載各地黨代表前來的車子，是由許多中常委出的錢。