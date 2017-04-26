「美麗女人背後有疲倦老公」 韓國瑜、蔡令怡基隆交鋒

吳敦義夫人蔡令怡向婦女會成員爭取支持。（記者林欣漢攝）

2017-04-26 15:41

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨基隆市黨部今天舉辦「基隆市婦女團體慶祝106年母親節活動」，國民黨主席候選人韓國瑜、洪秀柱辦公室主任吳育仁、吳敦義夫人蔡令怡都出席，韓國瑜直誇蔡令怡很漂亮，「美麗的女人背後有個疲倦的老公，」他更稱讚前立委徐少萍像「妖怪」，20年都沒變。

韓國瑜說，很多人說他一個賣菜的出來選黨主席，是選假的，但也過了連署，雖然不是六個候選人中最優秀、最聰明的一位，也無法解決國民黨千瘡百孔的問題，但他唯一有百分百把握的，是當了黨主席，國民黨一定會不一樣，「我沒有包袱、不怕死、不貪污，我什麼都不怕，國民黨幾十年來溫良恭儉讓，客客氣氣都讓掉了，韓國瑜上來溫良恭儉，再也不讓了。」

「我一定跟基層在一起。」韓國瑜表示，他的一切希望來自基層，檯面上這些當大官的、有亮麗背景的、華麗出場、密室交易的，「通通不是我的票、也不是我的菜。」

至於民調落後問題，韓國瑜說，民調高低不是問題，民調準的話，美國總統、菲律賓總統都不會當選，要競選黨主席的人要面臨的問題是藍軍的心已經死掉了，基層的心這麼冷，到底國民黨過去做這麼多事情，為什麼讓基層黨員心生不滿。

韓國瑜。（記者林欣漢攝）