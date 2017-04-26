五星旗掛保證？白狼粉絲團：爽領年金、健保永不倒
2017-04-26 16:04
立法院26日召開「公務人員退休撫卹法草案」公聽會，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂（中），帶領群眾到立法院外抗議年改。（記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕反年改團體在上週動員包圍立院，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂今天也率眾到立法院外「聲援」，而上午發布的新聞稿中，也提出「五星紅旗掛保證，年金領的爽歪歪」保證，引起外界討論。
張安樂粉絲團上午發布新聞稿，指出中華統一促進黨主要的標語「五星紅旗掛保證 勞保健保永不倒！」「五星紅旗掛保證 年金領的爽歪歪！」「統一紅利掛保證 年金永遠不破產！」「統一紅利掛保證 青年前途嚇嚇叫！」「票投統促黨 台灣一定好！」
粉絲團表示，中華統一促進黨提出統一紅利的保證，並強調，只要是和平統一，中國台灣特區政府就可以「省下軍費移作建設」、「在內地發行統一彩票」、「保證台灣產品零關稅進內地」。
張安樂一早率眾到立法院外抗議，高舉五星旗聲援反年改群眾，一面聲援反年改抗爭，一面痛批政府，嗆說，「沒有軍公教的付出，裡面的立委哪來的錢買票？」甚至喊出「兩岸統一紅利，年金永遠不倒」的口號。
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