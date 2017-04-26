中科副院長：首架高教機將於108年9月亮相

2017-04-26 15:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中科院與漢翔公司今天在台中市政大樓舉辦說明會，中科院副院長馬萬鈞表示，將與漢翔及航太相關廠商合作興建66架高教機，而首架高教機將會在108年9月亮相，109年6月首飛，115年會陸續交機。

國防部日前與中科院簽署新式高教機委製協議書，中科院於昨天與漢翔公司進行新式高教機簽約，而中科院與漢翔今天在中部舉辦的招商說明會是第2場，明天將到高雄舉辦第三場。

今天的新式高教機招商說明會，共104家廠商參與，人數超過150人，台中市長林佳龍、經濟發展局長呂曜志、經濟部國營事業委員會副主委吳豐盛、漢翔航空董事長廖榮鑫、國家中山科學研究院副院長馬萬鈞等人皆出席與會。

市長林佳龍表示，參與國機國造，中部的業者已準備好了，準備要進場了；他表示，國機國造不僅為台灣航太、精密機械、製造業帶來商機，也帶動產業升級，市府將作為平台協助招商，鼓勵業者投資合作，共組台灣隊打世界盃。

經濟部國營事業委員會副主委吳豐盛表示，謝謝國防部給漢翔大展長才，經濟部作為漢翔最大股東，將督促漢翔落實建置一流的高教機，簽了約，表示國機國造已進入具體的行動。

中科院副院長馬萬鈞表示，國機國造並非現在開始，已推了20多年，只是沒有現在如此順利，國機國造不等於新式高教機，國機國造是20至30年的長期規劃。

今年第一步是就是新式高教機自研自製，馬萬鈞表示，是要製造66架飛機給空軍使用，是國內自研自製，今天是說明會，希望國內的業者共襄盛舉。

馬萬鈞表示，國人自研自製的新式高教機，將會在距離800天後，大約在108年9月左右首次亮相，距離1100天、大約是民國109年6月要進行首飛，115年會陸續交機。

馬萬鈞表示，剛開始推動新式高教機自研自製時，受到外界提出國內是否有此技術，人才是否流失的質疑，但這些都是多慮了，台灣在25年前就做出戰鬥機，現今要興建高級教練機，中科院一直盤點到現在，技術上沒有什麼瓶頸或辦不到、或有人少接濟不上的問題。

他認為，真正需要技術、需要人才的是整個25年的國機國造政策，後續會有很多款，按照軍種需求的軍用機要造出，包括發動機，而中科院正在設計，所以利用高教機，作為練兵平台，把國內漢翔公司或其他大型航空系統商，或航空的組件商，能夠結合在一起，為國家造出下一代的飛機。

馬萬鈞表示，距離25年以後要做的飛機，所有的製造技術尚待發展，而關鍵技術則在努力中，但製造技術還有很大很大努力的空間，但這是好事，表示航太產業技術即將起飛，是正確的方向。