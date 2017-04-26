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假反年改真統戰？ 綠委嗆統促黨：滾回你們中國啦

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂（中），帶領數十名群眾到立法院外抗議年改。（記者廖振輝攝）

2017-04-26  15:24

〔即時新聞／綜合報導〕聲援反年改群眾，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂今率眾到立法院外抗議，雖然他將矛頭指向政府，但卻打著「五星紅旗掛保證，年金領的爽歪歪」的口號，這讓民進黨立委蔡易餘相當不滿，直言「滾回你們中國啦」。

張安樂今早率領數十人到立院外抗議，現場成員高舉五星旗，並打出「五星紅旗掛保證，年金領的爽歪歪」、「五星紅旗掛保證，健保勞保永不倒」等統戰標語進行宣傳。

蔡易餘在臉書上諷刺說，「白狼特攻隊，是神助攻還是豬隊友來亂」，認為統派不甘寂寞想充當外圍部隊，痛批「滾回你們中國啦，台灣國政甘你們什麼事！」

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  • 蔡易餘臉書全文。（圖片擷取自「蔡易餘」臉書）

    蔡易餘臉書全文。（圖片擷取自「蔡易餘」臉書）

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