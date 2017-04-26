傳洪秀柱民調暫居首位 郝龍斌嗆：低估黨員智慧
2017-04-26 15:18
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選舉戰況激烈，日前有媒體披露黨主席洪秀柱陣營以及前立法院長王金平辦公室所做的民調顯示，洪秀柱暫居第一名。不過，王金平辦公室否認這項傳聞，而黨主席參選人郝龍斌也出面表示，這兩份民調的數據「跟實際差異太大，也太低估所有黨員及選民的智慧」。
綜合媒體報導，針對日前《鏡周刊》所報導的國民黨黨主席民調數據，郝龍斌表示，「有公信力媒體做的三、四次民調，他都在領先群內，相關民調數字與實際認知差異太大，未免太低估黨員與選民智慧」，並且指出，自己的陣營在2月到4月之間也有做民調，只是沒有公布數據。
郝龍斌認為，按照過往的選舉經驗，「有些候選人因為選情低迷所以發布民調數據提升士氣、藉此影響選民投票意願」，並且呼籲黨員能自主投票，選出最好的人選。
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