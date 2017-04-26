青年及多元代表徵召辦法弄不清 綠將赴各縣市溝通

選對會召集人陳明文表示，有一些委員反映，有一些縣市對提名規則不了解，希望黨中央到各縣市溝通說明。（記者廖振輝攝）

2017-04-26 14:45

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今（26日）召開選舉對策委員會（選對會），召集人陳明文會後受訪表示，今天主要討論11區議員提名規則（11席特別選區，適用青年及多元代表徵召辦法），有一些委員反映，有一些縣市對提名規則不了解，希望黨中央到各縣市溝通說明，原則上是排定5月10日以後會到各個縣市、對議會黨團、地方黨部一起做溝通與說明。

針對2018年直轄市議員暨縣市議員選舉，民進黨選對會建議提名採「雙軌制」，除既有提名初選、民調之外，另制定「青年及多元代表徵召辦法」，徵召35歲以下、對社會有貢獻等多元代表參選，第一階段通過11個特別選區。

陳明文說，今天並未談到縣市長提名，縣市長提名原則在選對會和中執會都已經通過，草案內容在7月22日的民進黨全代會通過後，會依照全代會通過的內容進行。

至於台北市和新北市的黨內提名，陳明文說，台北市、新北市都是非（民進黨）執政地區，將依據徵召作業方式尋找候選人。媒體詢問台北市長提名方式，陳明文說，到底是推自己候選人？或進一步跟現任台北市長柯文哲合作？都會在7月22日全代會後再討論。