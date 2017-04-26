吳敦義參加造勢大會 左批蔡英文、右打民進黨

參選國民黨黨主席的吳敦義又到新竹市舉行造勢活動，強調自己最能當國民黨的舵手，能帶領國民黨從谷底爬起來。（記者洪美秀攝）

2017-04-26 14:29

［記者洪美秀／新竹報導］參選國民黨黨主席的吳敦義，今天再度到新竹市舉行造勢大會，他左批蔡英文施政無能，右打民進黨政策搖擺，強調自己資歷完整，最有能力帶領國民黨從谷底爬起來。

吳敦義接連兩天都在新竹市造勢，搶攻眷村票倉濃厚，今天在擔任主任委員、前立委呂學樟號召下舉行領航造勢活動，現場有1000多人到場，展現藍營團結氣勢，包括竹市藍營大老及里長和基層黨工都出席，營造團結力挺吳敦義氛圍。

吳敦義一上台就批評蔡政府執政不到一年，就不斷擴權、獨裁，尤其最近擬將最高法院法官改由總統任命，更是霸道行徑，指稱蔡英文不斷鬥爭及造成世代對立，強調自己行政及黨政資歷完整，能帶領國民黨做好在野監督角色，希望明年底能帶領國民黨多贏得幾個縣市首長和議員席次，由地方包圍中央，2020再重返執政。

呂學樟最後將輪船的舵手交給吳敦義，象徵由吳敦義領航向前駛，期許帶領國民黨走出谷底，藍天再現。

參選國民黨黨主席的吳敦義又到新竹市舉行造勢活動，強調自己最能當國民黨的舵手，能帶領國民黨從谷底爬起來。（記者洪美秀攝）