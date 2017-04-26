參選黨主席 郝龍斌：國民黨要強才能制衡民進黨
2017-04-26 13:58
〔記者詹士弘／雲林報導〕參選國民黨黨主席的前台北市長郝龍斌，今天到斗南雲林縣農會舉辦巡迴政見座談會，他強調國民黨一定要強，才能製衡民進黨，才能救台灣；他也表示，國民黨之所以會輸，就是與基層疏離 ，所以一定要「接地氣」傾聽基層聲音，還要做讓人民有感的事。
郝龍斌表示，他參與黨主席的核心概念就是要「共好」，就是你好我也好，大家願意合作，一起努力；很多人說國民黨不團結，但基層的人告訴他，不團結的都是上面的人，所以他參選後就要求團隊的人不要攻擊其他候選人，如果候選人都在背後罵人、攻擊人、互砍，選出來的黨主席如何團結黨？
郝龍斌強調，選前和諧、選後才能團結，黨一定要找出路線方向，但不能強迫他人接受，而是大家心裡願意的做，所以黨中央一定要「接地氣」，傾聽基層的聲音。
郝龍斌也向在場黨員喊話，強調國民黨一定要強，才能制衡民進黨，才能救台灣；所以2018年選舉國民黨一定要贏，才能穩住陣腳，2020年才有機會推出好的總統人選，重返執政。
郝龍斌表示，國民黨會輸，就輸在與基層疏離，所以現在要聽基層聲音，並要做民眾有感的事；他以反進口日本核災區食品為例，他發動全國聯署，共有15萬份的連署書，其中雲林就超過一萬份，人民的力量也讓民進黨宣布停止日本核災區食品進口。
「人民要的，我們就做；民進黨做錯的，我們就擋。」郝龍斌強調，只要一步一步做下去，慢慢爭取到50%以上民眾支持，國民黨就能夠勝利。
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