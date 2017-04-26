高市成立毒品防制專責機關 陳菊：刻不容緩
2017-04-26 13:54
「財團法人高雄市毒品防制事務基金會」日前由高雄市長陳菊（左三）、高雄地檢署檢察長周章欽（右四）及橋頭地檢署檢察長王俊力（左二）等人揭牌。（記者方志賢攝）
〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市府、地檢署結合民間，成立的「毒品防制事務基金會」日前推選市長陳菊擔任董事長，她表示，越弱勢的族群，反毒的力量越薄弱，反毒是良心工作，也是條漫長的路，高市成立毒品危害防制專責機關已刻不容緩。
高市全國首開先例成立「毒品防制事務基金會」，24日召開第一屆第一次董事會，陳菊、高雄地檢署檢察長周章欽、橋頭地檢署檢察長王俊力、高市副市長許立明、許銘春及秘書長蔡柏英及市府團隊衛生局長黃志中、警察局長陳家欽、社會局長姚雨靜，勞工局長鄭素玲、教育局長范巽綠，及社會賢達華友聯集團總裁陸紀康、高縣醫師公會常務理事高維祥等17名董事組成。
由於反毒事務推動牽涉高市政策規劃，考量基金會草創推動需引進更多資源，推選陳菊擔任董事長，並推舉法制局局長陳月端、主計處專門委員王玉鈴及北市立聯合醫院松德院區院長楊添圍為監察人，以期擘畫無毒家園的世紀藍圖。
許立明表示，未來反毒政策3要項，包括基金會將銜接公權力不及之處，提升反毒會報層級與府內外機關的整合及專責機構的成立與多元功能的拓展。
學者專家們也建議宜以短、中、長期規劃基金會的績效目標，並戮力全市公私立反毒資源的盤點與整合，對毒癮個案輔導，朝就業職能訓練及就業資源的媒合，以協助毒癮者回歸正常生活。
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