學習古人智慧 學童讀經比賽考探花與狀元
2017-04-26 13:31
文昌國小通過今天讀經測試的學童，都戴上古代官帽獎勵。（記者陳燦坤攝）
〔記者陳燦坤／西螺報導〕西螺文昌國小學習古人智慧，今在學校舉辦讀經比賽，學童朗朗上口背出三字經、弟子規等，學校則是為表現傑出的學童戴上狀元帽鼓勵並招待免費吃狀元糕。
文昌國小今天上午讀經比賽在中堂舉行，學童依序走上講台，流利地背出古文，一幅老成持重的模様相當可愛，學校也訂製多頂古代官帽，為成績優秀的學生戴上，象徵狀元及弟，學校覺得這些經書保留著古智慧，不因時代變遷而失去價值，便自4年前開始推廣讀經。
學校老師發現學童學習讀經後，變得更有禮貎，上台也不會怯場，學童則認為讀經最大好處可以訓練記性，尤其寫作文能夠引經據典，為文章增色不少，學校也找來點心師父，現場炊煮狀元糕與師生分享。
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