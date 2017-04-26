| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
麥當勞51億賣德昱 公平會准了！
 首頁 > 政治

學習古人智慧 學童讀經比賽考探花與狀元

文昌國小通過今天讀經測試的學童，都戴上古代官帽獎勵。（記者陳燦坤攝）

2017-04-26  13:31

〔記者陳燦坤／西螺報導〕西螺文昌國小學習古人智慧，今在學校舉辦讀經比賽，學童朗朗上口背出三字經、弟子規等，學校則是為表現傑出的學童戴上狀元帽鼓勵並招待免費吃狀元糕。

文昌國小今天上午讀經比賽在中堂舉行，學童依序走上講台，流利地背出古文，一幅老成持重的模様相當可愛，學校也訂製多頂古代官帽，為成績優秀的學生戴上，象徵狀元及弟，學校覺得這些經書保留著古智慧，不因時代變遷而失去價值，便自4年前開始推廣讀經。

學校老師發現學童學習讀經後，變得更有禮貎，上台也不會怯場，學童則認為讀經最大好處可以訓練記性，尤其寫作文能夠引經據典，為文章增色不少，學校也找來點心師父，現場炊煮狀元糕與師生分享。

廣告
  • 文昌國小今準備狀元糕與師生分享。（記者陳燦坤攝）

    文昌國小今準備狀元糕與師生分享。（記者陳燦坤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三字經 弟子規 狀元帽
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
德式✧高麗菜里肌卷
香氣四溢✧咖哩烤蝦
客家甜點✧九層糕
高麗菜如何保鮮？
轉寄

標題：學習古人智慧 學童讀經比賽考探花與狀元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月26日‧星期三‧丁酉年四月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.