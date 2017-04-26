國民黨趁亂潑水潑咖啡 吳思瑤：以為在辦潑水節嗎？
2017-04-26 13:59
國民黨立院總召廖國棟潑水。（記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕立法院聯席委員會今日審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，不過兩黨卻爆發衝突，眾藍委衝向主席台，試圖搶下麥克風、台桌子，更有人朝主席台潑水、潑咖啡，民進黨立委吳思瑤事後在臉書痛批：「國民黨以為立法院在辦潑水節嗎？」要求國民黨適可而止。
國民黨先前在協商時同意不杯葛議事，但仍利用程序發言組黨會議進行，民進黨立委邱議瑩在11點23分左右宣布停止發言，並開始宣讀條文、逐條審查、延長會議時間至12點，此舉讓眾藍委十分不滿，衝向主席台，總召廖國棟扛起會場桌子，企圖丟向主席台，更朝主席台潑水，黃昭順則朝主席台潑灑水杯咖啡，現場一片混亂。
吳思瑤稍早在臉書批評國民黨，指出黃昭順潑了好幾次熱水瓶裡的熱水，後來改潑咖啡，她指出，國民黨週一亂完之後同意「實質審查不再杯葛議事」，也用白紙黑字簽字同意，結果今天卻變本加厲暴力相向。她也痛批國民黨「以為立法院在辦潑水節嗎」？要國民黨「造反」適可而止。
今日兩黨爆發衝突，眾藍委有人朝主席台潑水、潑咖啡，吳思瑤事後在臉書痛批：「國民黨以為立法院在辦潑水節嗎？」（記者王藝菘攝）
吳思瑤臉書全文。（圖擷取自吳思瑤臉書粉絲專頁）
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