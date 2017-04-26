| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
麥當勞51億賣德昱 公平會准了！
 首頁 > 政治

國民黨趁亂潑水潑咖啡 吳思瑤：以為在辦潑水節嗎？

國民黨立院總召廖國棟潑水。（記者王藝菘攝）

2017-04-26  13:59

〔即時新聞／綜合報導〕立法院聯席委員會今日審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，不過兩黨卻爆發衝突，眾藍委衝向主席台，試圖搶下麥克風、台桌子，更有人朝主席台潑水、潑咖啡，民進黨立委吳思瑤事後在臉書痛批：「國民黨以為立法院在辦潑水節嗎？」要求國民黨適可而止。

國民黨先前在協商時同意不杯葛議事，但仍利用程序發言組黨會議進行，民進黨立委邱議瑩在11點23分左右宣布停止發言，並開始宣讀條文、逐條審查、延長會議時間至12點，此舉讓眾藍委十分不滿，衝向主席台，總召廖國棟扛起會場桌子，企圖丟向主席台，更朝主席台潑水，黃昭順則朝主席台潑灑水杯咖啡，現場一片混亂。

吳思瑤稍早在臉書批評國民黨，指出黃昭順潑了好幾次熱水瓶裡的熱水，後來改潑咖啡，她指出，國民黨週一亂完之後同意「實質審查不再杯葛議事」，也用白紙黑字簽字同意，結果今天卻變本加厲暴力相向。她也痛批國民黨「以為立法院在辦潑水節嗎」？要國民黨「造反」適可而止。

今日兩黨爆發衝突，眾藍委有人朝主席台潑水、潑咖啡，吳思瑤事後在臉書痛批：「國民黨以為立法院在辦潑水節嗎？」（記者王藝菘攝）

吳思瑤臉書全文。（圖擷取自吳思瑤臉書粉絲專頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻計畫 吳思瑤 國民黨 潑水節
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
德式✧高麗菜里肌卷
香氣四溢✧咖哩烤蝦
客家甜點✧九層糕
高麗菜如何保鮮？
轉寄

標題：國民黨趁亂潑水潑咖啡 吳思瑤：以為在辦潑水節嗎？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月26日‧星期三‧丁酉年四月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.