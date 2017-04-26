前瞻大戰 張景森反擊張善政

2017-04-26 13:35

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為拚經濟，推出前瞻基礎建設計劃，遭前行政院長張善政質疑計劃「太粗糙」，行政院政務委員張景森今天在臉書上反擊說，「到底前瞻計劃哪個地方有問題，這位全國唯一的獨董農夫，沒有告訴我們」。

他反諷張善政說，去年有一個看守院長，碰到206地震災害，匆匆命令內政部3個月內推出6年500億元的所謂「安家固園」計劃，急著給社會一個交代。勉強實施一年，發現計劃根本不切實際，只有10%的民眾來申請補助。新政府被迫重新擬定這個計劃。這位計畫能力超爛的前院長，昨天卻出面批評新政府前瞻計劃「太粗糙」。

張景森說，請問：花東鐵路雙軌化、南迴鐵公路改善、河川整治、基層服務據點改善、偏鄉原住民部落發展，到底哪一項計劃不是地方的意見？強調這個國家應該做什麼事，其實方向大家都知道，例如數位發展、綠能建設、防災抗旱、大眾運輸、民生基礎建設。當然每一個具體方案會有不同意見，時常經年累月反覆研討，流於空談。一個政府的良窳，決定於領導者是否有魄力去推動改革，是否有能力去選擇正確的建設方案。關鍵是魄力跟能力，而不是計劃形成的時間長短。

張景森指出，執政十個月推出前瞻建設計劃，背後是八年執政的經驗和八年在野智庫檢討的結果。台灣應該做什麼事情，蔡英文的心裡很清楚。罵前瞻計劃決策粗糙的人，刻意忽略蔡執政團隊長期的政策研究、迅速果決推動新世代建設的決心。當然成敗論英雄，結果如何蔡英文及林全都必須負責，人民手上也有選票可以評分。「我勸這位號稱沒有政治企圖的農夫，給人家一點尊敬他的空間。不要空泛的政治攻擊，阻礙國家向前發展的機會」。