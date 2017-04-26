| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

前瞻計畫草案初審過關 現場砸桌、潑水、扭打20分鐘…

立法院召開「前瞻基礎建設特別條例草案」聯席委員會法案審查，國民黨團總召廖國棟（中）拖著桌子，準備衝撞主席台。（記者王藝菘攝）

2017-04-26  12:59

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院聯席委員會今審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，在經過國民黨整個上午的發言後，召委邱議瑩11點半左右宣布開始宣讀條文，國民黨為反對草案宣讀與民進黨發生激烈肢體衝突，國民黨總召廖國棟甚至扛起桌子砸向主席台。經過20多分鐘扭打衝突後，召委邱議瑩宣布草案初審完畢，全案將進行朝野協商。

前瞻基礎建設特別條例草案在經過6場公聽會後，上午預定在聯席委員會進入逐條審查。雖然國民黨在先前協商中已簽訂不杯葛議事條款，民進黨為防止藍營霸占主席台，還是一早就排班在主席台上「佔位」。

經過國民黨一上午的程序發言後，召委邱議瑩約在11點23分左右宣布開始宣讀條文，國民黨立委一聽立刻衝向主席台，大喊民進黨霸道，陳宜民、鄭天財等藍委試圖搶下麥克風，孔文吉爬上主席台，總召廖國棟則是扛起會場桌子，企圖丟向主席台，黃昭順則朝主席台潑灑水杯咖啡，民進黨立委趙天麟、施義芳不幸「中標」。

草案在國民黨抗議聲中，召委邱議瑩宣布草案審查完畢，送出委員會進行協商。

相關影音

立法院召開「前瞻基礎建設特別條例草案」聯席委員會法案審查，國民黨團總召廖國棟（中）潑水。（記者王藝菘攝）

立法院聯席委員會上午審查前瞻計畫草案，藍綠爆發激烈肢體衝突。（記者彭琬馨攝）

立法院召開「前瞻基礎建設特別條例草案」聯席委員會法案審查，國民黨團立委們衝撞主席台，民進黨立委奮力保護。（記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻基礎建設特別條例草案 前瞻計畫 肢體衝突
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
德式✧高麗菜里肌卷
香氣四溢✧咖哩烤蝦
客家甜點✧九層糕
高麗菜如何保鮮？
轉寄

標題：前瞻計畫草案初審過關 現場砸桌、潑水、扭打20分鐘…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月26日‧星期三‧丁酉年四月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.