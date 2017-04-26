前瞻計畫草案初審過關 現場砸桌、潑水、扭打20分鐘…

立法院召開「前瞻基礎建設特別條例草案」聯席委員會法案審查，國民黨團總召廖國棟（中）拖著桌子，準備衝撞主席台。（記者王藝菘攝）

2017-04-26 12:59

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院聯席委員會今審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，在經過國民黨整個上午的發言後，召委邱議瑩11點半左右宣布開始宣讀條文，國民黨為反對草案宣讀與民進黨發生激烈肢體衝突，國民黨總召廖國棟甚至扛起桌子砸向主席台。經過20多分鐘扭打衝突後，召委邱議瑩宣布草案初審完畢，全案將進行朝野協商。

前瞻基礎建設特別條例草案在經過6場公聽會後，上午預定在聯席委員會進入逐條審查。雖然國民黨在先前協商中已簽訂不杯葛議事條款，民進黨為防止藍營霸占主席台，還是一早就排班在主席台上「佔位」。

經過國民黨一上午的程序發言後，召委邱議瑩約在11點23分左右宣布開始宣讀條文，國民黨立委一聽立刻衝向主席台，大喊民進黨霸道，陳宜民、鄭天財等藍委試圖搶下麥克風，孔文吉爬上主席台，總召廖國棟則是扛起會場桌子，企圖丟向主席台，黃昭順則朝主席台潑灑水杯咖啡，民進黨立委趙天麟、施義芳不幸「中標」。

草案在國民黨抗議聲中，召委邱議瑩宣布草案審查完畢，送出委員會進行協商。

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