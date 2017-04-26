黃國昌轟永豐金違法 要求金管會徹查
立委黃國昌砲轟永豐金涉及多項違法，要求金管會徹查（記者王孟倫攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控因不當貸款三寶集團而遭金管會裁罰千萬元，時代力量立委黃國昌今天又在立院抨擊，永豐金在三寶案尚有多項違法及弊端，包括：違反「產金分離原則」，以及投資三寶集團關係公司的可交換債，有「利害關係衝突」等，要求金管會必須徹查。
永豐金近期爭議不斷，從鼎興牙材詐貸案、三寶超貸案，到最近發生的輝山乳業踩雷，此外，尚有永豐金前財務主管向金管會投訴，遭不當調職等。
金管會主委李瑞倉今天備詢，永豐金議題也成為立委關注焦點。黃國昌抨擊，永豐金董事長何壽川違反「產金分離原則」，擔任YFY Global以及YFY International兩家董事長，這兩家公司控制資產超過265億元，而三月中旬何壽川才悄悄辭掉YFY Global董事長。
其次，黃國昌也點名，一方面永豐金超貸給三寶集團海外紙上公司，另一方面永豐餘及子公司又投資三寶集團關係公司的可交換債，等於是左手投資、右手放款，明顯有「利害關係衝突」。
黃國昌話鋒一轉說、質疑李瑞倉「你日前還找何壽川來喝咖啡，但這讓我百思不得其解，永豐金違法事證如此明確，金管會為何遲遲不處理？因為他是大財團嗎？」
李瑞倉回應，我們已經展開調查，但不會只聽任何一方的說詞，一切也要按程序走，包括請當事人進行說明等；他透露，正在對永豐金進行全面性金檢，包括：三寶案及輝山乳業案等，預計在五月三日可以完成。
對於找何壽川喝咖啡，李瑞倉說明，這不是正式的約詢，何壽川自己也坦言，相關事業體確實有控管不嚴謹，他也願意積極配合及改善。
在產金分離方面，李瑞倉說，據我們調查，YFY Global這家海外公司並沒有董事長，只有三位董事，一位已經過世、一位離職，所以只剩下何壽川一人；至於是否有違反產金分離，同樣也會徹查，請立委放心。
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