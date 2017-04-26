前瞻計畫要審到半夜 藍委氣到翻桌、潑咖啡
2017-04-26 12:37
立法院召開「前瞻基礎建設特別條例草案」聯席委員會法案審查，國民黨團總召廖國棟（中）潑水。（記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕「前瞻基礎建設特別條例草案」今日在立法院進行聯席審查，但在國民黨利用程序發言干擾議事的情況下，讓會議無法順利進行。最後，擔任主席的民進黨立委邱議瑩宣布停止發言並開始宣讀條文，且延長會議至今晚12點，國民黨立委氣得翻桌抗議。
雖然國民黨在協商時已同意不杯葛議事，但仍在過程中利用程序發言阻擋會議進行，雙方始終僵持不下，邱議瑩接著在11點23分左右宣布停止發言，並開始宣讀條文、逐條審查，且將會議時間延長至半夜12點。
這樣的舉動讓藍營相當憤怒，國民黨立院黨團總召廖國棟甚至扛起會議桌衝向主席台，現場人員全部擠成一團，還有女立委大聲尖叫，痛斥國民黨使用「暴力」，廖國棟後來拿起一旁的寶特瓶和咖啡潑向主席台，場面相當混亂。
相關影音
立法院召開「前瞻基礎建設特別條例草案」聯席委員會法案審查，國民黨團總召廖國棟（中）拖著桌子，準備衝撞主席台。（記者王藝菘攝）
立院在今日聯席審查前瞻計畫，但在會議無法順利進行的情況下爆發衝突。（記者廖振輝攝）
藍綠雙方互不相讓，會議無法順利進行。擔任主席的民進黨立委邱議瑩宣布停止發言，並延長會議至今晚12點，國民黨立委氣得翻桌抗議。（記者廖振輝攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 徐巧芯認愛「台北陳致中」 周刊爆：疑同居
- 林飛帆也傳喜訊！ 婚宴將開30多桌
- 司改會議》力推檢察制度改革 法務部擬推檢察官究責機制
- 李來希：應讓軍公教溯及既往復職
- 學習古人智慧 學童讀經比賽考探花與狀元
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 週刊爆料：劉錚私會主播進女廁 兩人在裡面待20分鐘...
- MLB》陳偉殷換老闆 基特團隊391億買下馬林魚
- NBA》喬治今夏離開溜馬？ 葛蘭傑：因為他很想贏球
- 便當被爆大腸桿菌超標 台鐵：不合格產品先下架
- MLB》旅韓後大變身 坦姆斯4月11轟破隊史紀錄（影音）
- 照護缺人力 北市公宅社福設施難推
- 台鐵便當被驗出大腸桿菌群超標 花蓮衛生局稽查
- 股匯雙漲 台幣升1.2角
- 谷阿莫犯眾怒 電影圈現流行「這句話」反他
- 昔日衝鋒槍掃射天安門 中國前上將監獄用筷子刺頸亡
- MLB》拚了！ 替補老將飛越捕手搏命搶分（影音）
- 【愛讀書】 《探路》
- 遠航空服員 3000人錄取1%
- 谷阿莫紅3年都沒事？ 片商沉默理由是因為...
- 沒速限標誌 超速挨罰民眾不服
- 司改會議》林鈺雄聲明退出 邱太三：相忍為國
- 李毓芬柯震東情未了 兩人被爆假分手
- 藉口鄰損不賠 黑幫砸建商索300萬
- 頂新代製大統假油 判沒收8億不法所得
- 酒後砍殺女鄰居 孫男判2年2月
- 老屋重建未移轉 房屋稅可減半12年
- 「沒有人是孤單的」 基隆市生命線拍微電影
- 看見台灣之美！3D行動電影車巡迴線中市海線6校
- 台商酒駕撞死孝子 賠900萬免關
- 來員林「作客」 藤山步道賞桐花
- 《TAIPEI TIMES 焦點》KMT slams passage of overpaid pension recovery bill
- MLB》失誤葬送柯爾好投 海盜0：1不敵小熊
- 安全考量 新北唯二電動公車停駛
- 《TAIPEI TIMES 焦點》AIT head affirms WHA participation
- 李運慶出外景犯氣喘又吃...呼吸困難險送命
- 終結黨職併公職 國庫可省逾3億
- 消防隊員放棄休假參與救災 高市副議長代表議會慰勞
- 有洋蔥！「小蝌蚪」對「小燈泡」傾訴愛與思念
- 醉女控運將繞路無犯意 北檢不起訴
- 前蝙蝠俠94霸氣！不看除了自己演出外的超級英雄電影
- 男子騎車自摔躺路中央 後方汽車險追撞被嚇壞
- 楊千嬅扮俏護士 余文樂滾床濕透
- 被譏「不行免錢」殺應召女輕判14年
- MLB》瑞迪克美技沒收 凱可完投笑納開季4連勝 （影音）
- 遠航被降飛行總時數
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：前瞻計畫要審到半夜 藍委氣到翻桌、潑咖啡
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分