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前瞻計畫要審到半夜 藍委氣到翻桌、潑咖啡

立法院召開「前瞻基礎建設特別條例草案」聯席委員會法案審查，國民黨團總召廖國棟（中）潑水。（記者王藝菘攝）

2017-04-26  12:37

〔即時新聞／綜合報導〕「前瞻基礎建設特別條例草案」今日在立法院進行聯席審查，但在國民黨利用程序發言干擾議事的情況下，讓會議無法順利進行。最後，擔任主席的民進黨立委邱議瑩宣布停止發言並開始宣讀條文，且延長會議至今晚12點，國民黨立委氣得翻桌抗議。

雖然國民黨在協商時已同意不杯葛議事，但仍在過程中利用程序發言阻擋會議進行，雙方始終僵持不下，邱議瑩接著在11點23分左右宣布停止發言，並開始宣讀條文、逐條審查，且將會議時間延長至半夜12點。

這樣的舉動讓藍營相當憤怒，國民黨立院黨團總召廖國棟甚至扛起會議桌衝向主席台，現場人員全部擠成一團，還有女立委大聲尖叫，痛斥國民黨使用「暴力」，廖國棟後來拿起一旁的寶特瓶和咖啡潑向主席台，場面相當混亂。

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立法院召開「前瞻基礎建設特別條例草案」聯席委員會法案審查，國民黨團總召廖國棟（中）拖著桌子，準備衝撞主席台。（記者王藝菘攝）

立院在今日聯席審查前瞻計畫，但在會議無法順利進行的情況下爆發衝突。（記者廖振輝攝）

藍綠雙方互不相讓，會議無法順利進行。擔任主席的民進黨立委邱議瑩宣布停止發言，並延長會議至今晚12點，國民黨立委氣得翻桌抗議。（記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 前瞻基礎建設特別條例草案 前瞻計畫 國民黨 廖國棟 民進黨 邱議瑩
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