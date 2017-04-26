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菲律賓趁亂在南海作亂？ 李喜明：他們沒那能力

菲律賓國防部長日前登上中業島宣示主權。（美聯社）

2017-04-26  14:43

〔即時新聞／綜合報導〕就在全球將目光放在朝鮮半島衝突之際，菲律賓國防部長羅蘭札那（Delfin Lorenzana），於日前率隊登上南海爭議島嶼中業島，由於該島離我國太平島很近，有立委就擔心菲律賓是否趁亂在南海攪局？對此，國防部副部長李喜明表示，「菲律賓沒有那個能力」。

國民黨立委呂玉玲今日在立院質詢李喜明時，提到菲律賓官方在日前登上中業島宣示主權，擔心菲律賓是否會趁國際情勢緊張之際在南海作亂。

李喜明表示，菲律賓的舉動屬於一種政治宣示，想彰顯一種「菲律賓不是中國小弟」的立場，至於菲律賓是否有可能在南海作亂？李喜明認為「他們沒有能力做這件事情」，強調國防部對此都有掌握，也持續規劃在太平島加強部署與軍備。

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相關關鍵字： 中業島 南海 國防部 太平島 李喜明 菲律賓
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