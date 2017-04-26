「捐地換容積」制度退場？ 柯P：10天內完整規劃

2017-04-26 12:21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市公共設施保留地「捐地換容積」制度6月30日要走入歷史，從今年7月開始，建商若想增額容積，要向市府繳交「代金」的方式來購買容積，但已有51位議員出面阻擋，希望繼續沿用舊制。台北市長柯文哲今坦言，6月30日就到期了，到現在仍未有完整論述，市府目前預計在10天內從母法、子法到施行細則等整套完整規劃出來，再到議會說明。

柯文哲今出席居住正義論壇受訪時說，前幾天赴民進黨團報告時被臭罵一頓，若重來一遍，應該會早點討論。柯表示，6月30日就到期了，現在為止還沒有很完整政策論述，利用今天討論機會聽取各方意見後，預計在10天內，市府會從母法、子法到施行細則等有一套完整的規劃，再向議會說明。

對於社會民主黨質疑，柯P指，建商說的也有道理，但道理在哪？柯說，例如土地徵收用15公尺那條線，但為什麼15公尺以上可以但以下不行？聽起來就有道理。

柯也無奈表示，很多問題都是累積了幾十年，台北市已開闢未徵收的土地有一兆、未開闢未徵收的土地一兆，台北市政府所有稅收收入如果都拿去處理這些未徵收的土地，要15年才可以解決，但北市府不可能這麼做，他當市長，也可以採取鴕鳥戰術、能拖就拖把事情混過去，但若不想拖，就是要面對。

相關影音