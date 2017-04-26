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統促黨立院外談年金 批國、民兩黨執政錯誤

中華統一促進黨主席張安樂今天上午率領群眾到立法院外抗議年改。（記者廖振輝攝）

2017-04-26  12:04

〔記者邱燕玲／台北報導〕中華統一促進黨今天上午在主席張安樂帶領下，到立法院中山南路大門口聲援退休軍公教，指「五星紅旗掛保證，年金領的爽歪歪」，現場代表並在宣傳車上發言指出，「國民黨執政是錯的，民進黨執政更錯，只有和平才能帶來幸福！」

數十位統促黨成員上午到立院拿出「五星紅旗掛保證，健保勞保永不倒」等標語聲援退休軍公教，但標語卻突槌，把「年金永遠不破產」寫成「年金永遠不『產破』」，現場發言批民進黨也罵國民黨，強調唯有和平統一才是正途。

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  • 中華統一促進黨主席張安樂今天率領群眾到立法院外抗議年改。（記者廖振輝攝）

    中華統一促進黨主席張安樂今天率領群眾到立法院外抗議年改。（記者廖振輝攝）

  • 統促黨上午到立院聲援退休軍公教，立院派出警力戒備。（記者邱燕玲攝）

    統促黨上午到立院聲援退休軍公教，立院派出警力戒備。（記者邱燕玲攝）

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