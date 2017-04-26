立委踢爆非法仲介赴中國讀書 教長：與陸委會積極研商

2017-04-26 11:52

〔記者林曉雲／台北報導〕李明哲在中國被逮捕，目前仍在援救之中，民進黨立委何欣純今天在立法院教育委員會質詢時，憂心忡忡表示，網路上和坊間有很多業者非法仲介我國學生赴中國讀書，政策上不允許仲介，但實際上卻有那麼多人在非法仲介，她擔心循此管道赴中國讀書或準備中國聯考的台灣學生，權益無法獲得保障，要求教育部深入究處非法仲介部分，針對那些循私人非法代辦赴中國讀書的學生，政府要如何保障這些學生，均須與陸委會作跨部會協商。

何欣純表示，她接到投訴，網路上有留學業者打著「免費試讀」的廣告，非法仲介我國學生到中國讀書或參加中國聯考，但我國法令並未開放，涉及台灣學生的權益保障，人身安全如何被保障，一旦發生問題，沒有任何申訴管道。她也質疑，坊間非法仲介案例非常多，但我司法單位真正法辦的案件數卻非常少，甚至有一年還掛零。

教育部長潘文忠表示，我國政策上並沒有開放，因此教育部也未訂定相關管理辦法，仲介我國學生赴中國讀書已違反我國的法律規定，教育部會與陸委會研商積極因應。