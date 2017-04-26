退撫草案公聽會 李來希批立院 5版本：沒前瞻性、沒大格局

2017-04-26 11:52

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對年金改革，立法院司法及法制委員會今召開「公務人員退休撫卹法草案」公聽會，邀正、反方專家學者表達意見。反年改要角、全國公務人員協會理事長李來希發言痛批「錯誤政策比貪汙更可怕！」他也說，若立院之後通過爭議法案，應該同時對溯及既往做釋憲，「如果違憲，我們就鼻子摸一摸照幹。」

李來希說，現在立法院五個年改版本，幾乎都是沒有前瞻性、大格局的改革方案。時代力量提出三層年金制度，講歸講，提出來卻是空白，「大家都在財務上打轉，現在哪個版本有數據做基礎？」

李來希也一一細數，有88歲退休校長寫信給他，訴說當年任職薪水300元，提到「錯誤政策比貪汙更可怕」。並還有兩位退休的警政署高階幹部寫信給他，表示兩夫妻目前臥病在床，退休金加18%一個月只領五萬多元，現在要刪除18％，剩下四萬多塊，「他都是警政署高階幹部，要怎麼活？」

李來希又說，還一位基層員警太太打電話給他，說他先生是因公傷殘退休，18％只有幾千塊，「還要刪他嗎？」一位財政部退休股長也對他說，一個月退休金加18%領五萬多，但他「上有高堂、下有小孩」，如果按照銓敘部版本，「只剩下三萬多，怎麼活？」

李來希批評，原本軍公教退撫制度可以自己養活自己的個人與家庭，改了之後，有些人必須靠社會救助力量介入，造成行政負擔，「一個臥病在床的老人，怎麼爬起來申請？」

李來希也說，對於溯及既往是否違憲，若立院之後通過有爭議法條，應該同時做成決議提起釋憲，讓大法官決定是否釋憲，「如果違憲，我們就鼻子摸一摸照幹。」

李來希說，不要以為民心八成支持改革，「我們在路上沒有用路人跟我們抗議」，這代表民心在轉變，希望政府看到這個現象。