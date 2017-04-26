司改會議》力推檢察制度改革 法務部擬推檢察官究責機制

2017-04-26 11:45

［記者黃欣柏／台北報導］司改國是會議第三分組歷來多次談及檢察官定位與制度改革等議題，先前委員李佳玟曾以「告別英雄檢察官的時代」一文指出多項體制問題，法務部今也提出回應，除強調檢察體系組織應維持現制外，也透露將就檢察官起訴品質建立完整究責機制，情節嚴重者將移送懲戒，最重可停職或撤職。

法務部報告指出，台灣法制是繼受自德國、法國、奧地利等歐陸法系國家，採取將檢察機關與審判機關合併訂入法院組織法之方式，實施迄今並無窒礙，先前有委員認為應單獨另立檢察署組織法，但法務部認為無此必要，考量安定性與統整性等因素，仍應維持現制。

但法務部強調，雖然法務部堅定捍衛檢察官的司法官屬性，但從未抗拒改革，例如今年2月與3月間，法務部就陸續對外宣示改革方案，例如由檢察官票選推薦主任檢察官人選、部長圈選檢察長前應聽取3名現任或曾任司法院人事審議委員者之意見等。

此外，為了適度節制檢察長的指揮權，未來擬擴大檢察官會議的權限，未來檢察總長或檢察長對檢察官會議之決議有意見時，必須在交付檢察官會議複議的同時到場說明，若仍對複議結果有意見，再以書面載明具體理由附於會議記錄，才可以變更決議。

至於外界經常詬病的檢察官究責機制，法務部指出，未來將研議建立究責機制，除了追究承辦檢察官外，其所屬地檢署的檢察長與同組主任檢察官也應負責，考評結果將列為升遷與調動之參考，並視情況移送評鑑，最重可予停職或撤職。

同時，法務部也擬強化現行檢察官評鑑委員會（檢評會）之功能，例如增加外部委員人數、委員得主動提案、評鑑時效從2年延長為5年、賦予直接處分權等。