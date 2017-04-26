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大巨蛋建照判決有效 柯：合法事情怪怪的很多

台北高等行政法院今早針對巨蛋撤銷建照執照之訴做出判決，駁回公民團體游藝、大巨蛋周邊里長李財久、陳金花等10名原告之訴。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-04-26  11:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北高等行政法院今早針對巨蛋撤銷建照執照之訴做出判決，駁回公民團體游藝、大巨蛋周邊里長李財久、陳金花等10名原告之訴；換言之，前朝郝市府時代，由都發局在民國一百年核發給遠雄巨蛋公司的建照與都市設計審議，仍屬有效，北市府勝訴。台北市長柯文哲直言，大巨蛋在民國一百年拿到的建照，他認為是怪怪的，不過至少是合法的，今天的問題是，遠雄拿到合法的建照卻不按圖施工，「那就不能怪我的。」最後還語帶諷刺說「我跟你講中華民國合法事情怪怪的很多。」

巨蛋撤銷建照執照之訴，今天上午9點半，由法官許瑞助當庭宣判，台北高等行政法院做出判決，駁回公民團體游藝、大巨蛋周邊里長李財久、陳金花等10名原告之訴。

柯文哲今出席居住正義論壇受訪時坦言，大巨蛋在民國100年取得的建照，他認為怪怪的，怎麼6天就跑完程序，不過至少是合法的，但遠雄最大問題在於得寸進尺，民國一百年都拿到一張所謂合法的建照了，卻不按圖施工，才會因此被停工，柯重申「這就不能怪我了。」

現場媒體問，外界質疑過去柯文哲認為商業面積過多，現在答辯狀中卻說沒有過多，形同自打嘴巴。對此，柯文哲則說，面積是見仁見智啦，他是認為怪怪，但畢竟是照合法程序跑完，感概酸回「我跟你講中華民國合法事情怪怪的很多。」

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  • 台北市長柯文哲今出席居住正義論壇受訪時坦言，大巨蛋在民國一百年取得的建照，他認為怪怪的。（記者沈佩瑤攝）

    台北市長柯文哲今出席居住正義論壇受訪時坦言，大巨蛋在民國一百年取得的建照，他認為怪怪的。（記者沈佩瑤攝）

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