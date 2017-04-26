李明哲遭拘留 國台辦還是沒說原因及人在何方
2017-04-26 11:14
〔記者林良昇／綜合報導〕我非政府組織工作者李明哲遭中國當局以國安為由拘留，目前下落不明已超過一個月，中國國台辦今舉行例行新聞發布會，國台辦發言人馬曉光僅表示，李明哲身體狀況良好，醫療照顧無虞，但仍無進一步說明被拘留的原因和其所在地。
國台辦今早舉行例行新聞發布會，對於媒體詢問李明哲案相關進展，馬曉光僅重複過去已回答過的答案，表示李明哲因涉嫌從事危害國家安全活動，辦案單位正在依法調查，目前還在偵辦過程中。
馬曉光說，李明哲身體狀況良好，醫療照顧無虞，李在給家人的信中也清楚說明了相關情況，而辦案單位也會依法保障涉案人員的合法權益。
馬曉光聲稱，中國一直積極支持鼓勵兩岸人員往來，為此採取了包括發行卡式台胞證，為台灣人往來中國提供免簽證的便利措施，只要到中國從事正常活動的台灣人，權益都會依法受到保護。
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