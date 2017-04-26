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李明哲遭拘留 國台辦還是沒說原因及人在何方

2017-04-26  11:14

〔記者林良昇／綜合報導〕我非政府組織工作者李明哲遭中國當局以國安為由拘留，目前下落不明已超過一個月，中國國台辦今舉行例行新聞發布會，國台辦發言人馬曉光僅表示，李明哲身體狀況良好，醫療照顧無虞，但仍無進一步說明被拘留的原因和其所在地。

國台辦今早舉行例行新聞發布會，對於媒體詢問李明哲案相關進展，馬曉光僅重複過去已回答過的答案，表示李明哲因涉嫌從事危害國家安全活動，辦案單位正在依法調查，目前還在偵辦過程中。

馬曉光說，李明哲身體狀況良好，醫療照顧無虞，李在給家人的信中也清楚說明了相關情況，而辦案單位也會依法保障涉案人員的合法權益。

馬曉光聲稱，中國一直積極支持鼓勵兩岸人員往來，為此採取了包括發行卡式台胞證，為台灣人往來中國提供免簽證的便利措施，只要到中國從事正常活動的台灣人，權益都會依法受到保護。

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  • 國台辦還是沒有說明李明哲人在何方。圖為多個台灣公民團體聲援遭中國非法拘留的台灣非政府組織工作者李明哲。（資料照，記者黃耀徵攝）

    國台辦還是沒有說明李明哲人在何方。圖為多個台灣公民團體聲援遭中國非法拘留的台灣非政府組織工作者李明哲。（資料照，記者黃耀徵攝）

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